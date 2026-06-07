Bebek bezinden 381 bin euro çıktı!

Türkiye Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve istihbarat çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve istihbarat çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucunda Fransa’nın başkenti Paris’ten Antalya Havalimanı’na gelen bir yolcu şüpheli bulunarak takibe alındı.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yolcunun ülkeye giriş işlemlerinin ardından bagajlarını detaylı incelemeye aldı.

BEBEK BEZLERİNİN İÇİNE SAKLANMIŞTI

Yapılan kontroller sırasında ekiplerin dikkatini çeken bazı eşyalar üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada, bagajda bulunan bebek bezlerinin içerisine gizlenmiş halde yüksek miktarda nakit para bulundu.

Ekipler tarafından yapılan sayımda toplam 381 bin 750 avronun bebek bezleri arasına saklandığı tespit edildi. Paraya el konulurken, olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlendi.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Yetkililer, söz konusu operasyonun gelişmiş risk analizi sistemleri ve istihbarata dayalı çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti. Havalimanlarında yürütülen denetimlerin, yasa dışı para ve eşya hareketlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yolcu ve bagaj kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen dövizle ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adli süreç başlatıldı. Olayın, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerin devam ettiğini kaydetti.