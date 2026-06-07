Belaruslu müzisyenin İstanbul konseri Putin karşıtlarını buluşturdu

Belaruslu şarkıcı ve Max Korzh, İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu.

Belaruslu şarkıcı ve Max Korzh, İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu.

Korzh, konserde 2012’den bu yana seslendirdiği eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Şarkılarında rap, hip hop, pop ve rock öğelerini kendine özgü bir şekilde harmanlayan sanatçı, repertuvarında “Sozzeny”, “Stilevo”, “Optimist” ve “Wake Up” gibi parçalara yer verdi.

UKRAYNA’YA SALDIRIYA KARŞI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı tutumuyla tanınan sanatçının konserine yalnızca Türkiye’deki hayranları değil Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan gibi birçok ülkeden gençler katıldı.

Korz’un, Moskova yönetimine savaşı durdurma çağrısı yapması nedeniyle Rusya’daki konserleri durma noktasına geldi. Aynı zamanda Moskova’ya yakınlığıyla bilinen Belarus hükümetiyle de arasında problem yaşandı.

3,5 SAAT SAHNEDE KALDI

Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.

Yaklaşık 3,5 saat sahnede kalan sanatçıya, dinleyiciler hem şarkı söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti.

6 ALBÜMÜ VAR

Kariyeri boyunca altı stüdyo albümü, onlarca single ve 30’dan fazla müzik videosu yayımlayan genç müzisyen, müzik platformlarında da milyonlarca kez dinlendi.

İlk büyük çıkışını “The Sky Will Help Us” ile yapan Korzh, ardından “Live High”, “Maly Povzrosrel” (The Boy Has Grown), “Optimist”, “Control”, “Raznesem” (Crash the Stadium) ve “Teplo” (Warm) adlı eserlerin de arasında olduğu birçok hit parçaya imza attı.