“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı Genel Kurul’a sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 09.30’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu yasa tasarısını oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ikinci sırada gündeminde yer alan “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci okunuşunu tamamladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite, son olarak “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.