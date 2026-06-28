Bellapais Manastırı'nda Operanın Genç Yetenekleri Konseri yer aldı

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi(KKTCDOB) Operanın Genç Yetenekleri Konseri'nin ikincisi Bellapais Manastırı'nda yapıldı.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi(KKTCDOB) Operanın Genç Yetenekleri Konseri'nin ikincisi Bellapais Manastırı'nda yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı KKTCDOB'dan verilen bilgiye göre, opera ve bale alanında eğitimini tamamlayan veya halen eğitim alanlara yönelik konserde sanatçılar piyanist Nadya Kameneva eşliğinde sahne aldı. Konser, genç sanatçıların sahne deneyimi kazanması düşüncesiyle düzenleniyor.

KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, genç sanatçıları sahne ve seyirciyle buluşturmanın Merkez'in en önemli misyonlarından biri olduğunu söyledi.

Opera eğitimi almaları için teşvik ettikleri gençlerin, izleyici karşısında çıktığını görmenin gurur ve mutluluk verici olduğunu, yeni kuşak sanatçıların yetişmesi ve desteklenmesinin önemli olduğu ifade edildi.