Bengihan'dan Arhun'a: Asgari ücretliler köle değildir

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Metin Arhun’un asgari ücret konusunda yaptığı son değerlendirmelere tepki gösterdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Metin Arhun’un asgari ücret konusunda yaptığı son değerlendirmelere tepki gösterdi.

Bengihan, Arhun’un açıklamalarının, çalışanların yaşam koşullarını değil, işveren giderlerini esas alan ve emekçileri “köle olarak gören” bir anlayışın ürünü olduğunu savundu.

Arhun’un, üç yıl önce yaklaşık 400 Sterlin olan asgari ücretin bugün bin 45 Sterlin seviyesine yükseldiğini ifade ederek ücretlerde olağanüstü bir artış yaşandığı algısı oluşturmaya çalıştığını öne süren Bengihan, bu değerlendirmenin aynı dönemde yaşanan yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve çalışanların satın alma gücündeki erimeyi göz ardı ettiğini kaydetti.

Bengihan, üç yıl içerisinde Sterlin bazında kira, elektrik, su, akaryakıt, eğitim, sağlık ve temel tüketim maddelerinin fiyatlarının ciddi şekilde arttığını belirterek, KKTC İstatistik Kurumu verilerinin yıllık enflasyonun %80’lere kadar ulaştığını ve birçok kalemdeki artışların bunun da üzerine çıktığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu koşullarda ücret artışlarının zam değil, eriyen alım gücünü korumaya yönelik düzenlemeler olduğunu savunan Bengihan, kira, eğitim ve sağlık giderlerindeki yüksek oranlı artışlara da dikkat çekti.

Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmaların eksik ve yanıltıcı olduğunu dile getiren Bengihan, Avrupa’da düşük enflasyon, güçlü sosyal devlet, etkin denetim ve adil gelir dağılımının yaşam standardını belirlediğini, KKTC’de ise yüksek hayat pahalılığıyla mücadele edildiğini vurguladı.

Ekonomik sorunların sorumlusunun emekçiler olmadığını belirten Bengihan, dövize bağımlı yapı, denetimsiz fiyat artışları ve üretim politikalarındaki eksikliklerin yükünün asgari ücretliye yüklenemeyeceğini ifade etti.

Bengihan, asgari ücret hesaplanırken yalnızca rakamların değil, sosyal politikalar, gelir dağılımında adalet, sendikal haklar ve düşük enflasyon gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.