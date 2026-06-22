Berova: Polis Güçlendirme Vakfı’nın şirketlerle bağlantısı yok

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Genel Kurul’da, Polis Güçlendirme Vakfı ile ilgili yasa tasarısının komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere görüşüldü. Görüşmeler sırasında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarıya ilişkin hükümetten daha kapsamlı bilgi talep etti.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, düzenlemenin amacının polis teşkilatının ihtiyaçlarının daha etkin karşılanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Polis teşkilatının uzun süredir gündemde olan bazı ihtiyaçlarına işaret eden Berova, özellikle personel baremlerine ilişkin düzenleme gereksiniminin bulunduğunu ifade etti.

Polis Güçlendirme Vakfı'nın teşkilata destek amacıyla faaliyet göstereceğini kaydeden Berova, vakıf gelirlerinin araç alımı başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Trafik hizmetlerinin geliştirilmesi ve denetim kapasitesinin artırılmasının da hedefler arasında yer aldığını belirten Berova, oluşturulacak kaynağın polis örgütünün güçlendirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Görüşmelerde söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya ise vakıf kuruluş süreçlerine ilişkin sorular yöneltti. Derya, vakfın neden Meclis gündemine taşındığını ve Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir bütçe desteği sağlanıp sağlanmayacağını sordu. Ayrıca vakfın kuruluşunda bazı şirket temsilcilerinin yer aldığı yönündeki iddiaların kamuoyunda tartışıldığını belirtti.

Soruları yanıtlayan Berova ise Polis Güçlendirme Vakfı'nın tamamen polis teşkilatına destek vermek amacıyla oluşturulduğunu vurgulayarak, vakfın herhangi bir şirketle bağlantısının bulunmadığını ifade etti. “Bu vakfın herhangi bir şirketle alakası olan bir durumu yoktur” diyen Berova, düzenlemenin temel amacının polis teşkilatının ihtiyaçlarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Şahali: Devlet polise olan sorumluluğunu vakfa devredemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Kıbrıs Türk Polisi’ni Güçlendirme Yasa Tasarısı’na sert eleştiriler yöneltti. Tasarının polis teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik görünse de devletin bu alandaki sorumluluklarını azaltma riskini taşıdığını savunan Şahali, düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın polis baremlerine ilişkin açıklamalarına değinen Şahali, yasa tasarısının polis teşkilatının finansmanında yeni bir anlayışın önünü açtığını öne sürdü. Tasarıda yer alan “sürdürülebilir mali yapı” vurgusunun, devletin polis teşkilatına yeterli kaynak sağlayamayacağını kabul etmesi anlamına geldiğini ileri süren Şahali, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Polisin devletin asli kurumlarından biri olduğunu belirten Şahali, güvenliğin sağlanmasının kamu otoritesinin temel görevleri arasında yer aldığını kaydetti. Polis teşkilatının araç, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının vakıf gelirlerine bağlı hale getirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını savunan Şahali, bu yükümlülüğün doğrudan devlet tarafından yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Polis Vakfı’nın mali denetimine ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin zaten yürürlükte bulunduğunu dile getiren Şahali, tasarıyla getirilen değişikliklerin gerekli olmadığını savundu. Vakfın polise destek sağlayabilecek yardımcı bir yapı olabileceğini ancak devletin sorumluluğunun yerine geçemeyeceğini belirtti.

Şahali, söz konusu düzenlemenin polis teşkilatının devlet içindeki konumuna zarar verebileceğini öne sürerek, yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi yerine tamamen geri çekilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.