Beşparmak Düşünce Grubu’ndan çözüm süreci değerlendirmesi

Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanmış ortak bir zeminin bulunmadığını ve bu durumun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da teyit edildiğini ifade etti.

Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanmış ortak bir zeminin bulunmadığını ve bu durumun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da teyit edildiğini ifade etti.

Açıklamada, tarafların hedefleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu belirtilirken, Rum tarafının tutumu nedeniyle güven yaratıcı önlemler konusunda dahi ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.

Geçmişte dış baskılar veya telkinlerle ortaya konulan çözüm girişimlerinin başarıya ulaşmadığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların hak ve çıkarlarına saygılı ortak ilkeler oluşmadan dayatılacak bir anlaşmanın sonuç vermesinin mümkün olmadığı görüşü paylaşıldı.

Sürdürülebilir bir uzlaşı için egemen eşitlik, eşit statü, siyasi ve ekonomik denklik temelinde iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, taraflara dolaylı bir çerçeve anlaşma dayatılması yönündeki girişimlerin doğru bir yaklaşım olmadığı savunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

İçinde bulunduğumuz noktada Kıbrıs meselesinde taraflar arasında üzerinde mutabık kalınmış bir ortak zemin bulunmadığı hususu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da teyit edilmiştir. Tarafların temel arayış ve hedefleri arasında büyük bir uçurum bulunduğu ortadadır. Bu nedenlerle bütün çabalara rağmen Rum tarafının değişmeyen hakimiyetçi zihniyeti nedeniyle anlamlı hiçbir güven yaratıcı önlem konusunda bile ilerleme kaydedilmemiştir. Ortada tarafların içine sinecek özden gelen hak ve çıkarlarına saygılı ortak bir zemin ve ilkeler çıkmadan dıştan zorlayıcı baskılar veya telkinlerle sözde anlaşma dayatılmasının başarı şansı olmadığı uluslararası düzeyde defaten kanıtlanmıştır.

Böylesi bir tabloda, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşme sürecinin yeniden başlayabilmesi için gerekli olduğunu ifade ettiği dört temel unsur bile henüz karşılanmamışken, BM Genel Sekreteri António Guterres’in görev süresi sona ermeden önce yeni bir çözüm çerçevesi hazırlamaya yönelmesinin son derece zorlayıcı bir girişim olacağı değerlendirilmektedir.

Mevcut koşullarda sürdürülebilir bir uzlaşı için taraflar arasında egemen eşitlik ve eşit statü dahil siyasi ve ekonomik denkliğinin sağlanması, iş birliği mekanizması ve olanaklarının geliştirilmesi ve özden gelen eşit hak ve statülerine saygının pekiştirilmesi yönünde adımlar atmak gerekirken taraflara dolaylı olarak bir çerçeve anlaşma dayatma girişimi Beşparmak Düşünce Grubu tarafından BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonunun sınırlarını aşma yanında Kıbrıs’ta kolaya kaçma olarak değerlendirilmektedir.