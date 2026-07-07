Beştepe’de Erdoğan – Trump zirvesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Trump ile bir arada olmak bize güç kattı. NATO Liderler Zirvesi’nin bugün Ankara’da yapılıyor olması ve liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi ve Trump’ın bizimle olması ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoşgeldiniz diyorum”

Trump:

Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı’na saygı duyuyorum. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Türkiye, liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi.

Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Türkiye birçoğundan daha sağdık bir müttefik oldu.

Cumhurbaşkanı’na büyük saygı duyuyorum. Bu gerçekten de iki ülkenin (Türkiye-ABD) faydasına

F-35’ler konusunu ele alacağız. Bir karar vereceğiz.

NATO’dan çok hayal kırıklığına uğradığımı söylemiştim. Benim dostum çok güçlü bir lider. Sayın Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım.

İtalya, Fransa, Almanya bizi yarı yolda bıraktı. O halde neden yüz binlerce dolar harcıyoruz ve onlar yardımımıza gelmedi?

Ayrıntılar geliyor…