Bezos’tan AI Açıklaması: İnsanların yapacak sonsuz işi var!

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Paris’teki VivaTech konferansında yapay zeka tartışmalarına katıldı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Paris’teki VivaTech konferansında yapay zeka tartışmalarına katıldı.

Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağına dair endişeleri reddeden Bezos, tam tersine AI’nin işgücü sıkıntısı yaratacağını ve şirketlerin çalışan bulmakta zorlanacağını öne sürdü.

“İnsanların yapacak sonsuz işi var” diyen Bezos, Blue Origin ve yeni yapay zeka girişimi Prometheus gibi projeleri örnek gösterdi. Oysa Amerikalıların yarısı AI’nin kendilerini veya yakınlarını işsiz bırakmasından korkuyor.