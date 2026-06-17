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Bilbay Eminoğlu’na hüzünlü veda…

KIBRIS 21
Yayınlama: 17 Haziran 2026 Çarşamba 16:57 | Güncellendi: 17.06.2026 21:59 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan ve dün sabah saat 00.15 sıralarında yaşamını yitiren Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Bilbay Eminoğlu’na hüzünlü veda…

Rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan ve dün sabah saat 00.15 sıralarında yaşamını yitiren Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.

49 yaşındaki Eminoğlu’nun cenazesi, İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, bazı milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

GÜNDEM KIBRIS olarak Bilbay Eminoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileriz.

Kaynak: Gündem Kıbrıs