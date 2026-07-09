Bilim Ödülleri sahiplerini buldu: Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu’na altın madalya

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleneksel Bilim Ödülleri, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleneksel Bilim Ödülleri, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bilim dünyasına sunduğu uluslararası katkılar nedeniyle verilen prestijli Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu’na takdim edildi.

Sekiz ana kategoride toplam 118 akademisyen bilimsel başarılarıyla ödüllendirilirken, 23 akademisyene de uluslararası bilimsel etkinliklerde elde ettikleri başarılar dolayısıyla teşekkür sertifikası verildi.

Törende ayrıca, Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın gelecek yıldan itibaren KKTC’deki tüm üniversitelere, ardından Türkiye ve uluslararası akademi dünyasına açılacağı açıklandı.