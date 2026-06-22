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Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi!

TÜRKİYE 8
Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 02:55 | Güncellendi: 22.06.2026 02:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Rize&#8217;nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası&#8217;nda ayı paniği yaşandı.
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi!

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası’nda ayı paniği yaşandı.

Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi. Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

O anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi