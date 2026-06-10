Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Bir Yaz Gecesi Rüyası, dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Bir Yaz Gecesi Rüyası, dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Manisa Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun; William Shakespeare’in eserinden uyarlandı.

Ferdi Zeyrek ölüm yıl dönümünde anıldı

Oyun sonunda, 9 Haziran 2025 tarihinde bir kaza sonucunu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle anma seremonisi düzenlendi.

Oyuncular Zeyrek’in fotoğrafı ile selama çıktı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Manisa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sayın Kubilay Pendeklioğlu’nun kısa birer konuşma yaptığı seremoninin sonunda ise sanatçılar Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u da sahneye davet etti.