BM: Holguin yarın adaya gelerek, hafta boyunca adada temaslarda bulunacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yarın adaya geleceği ve 14 Haziran Pazar gününe kadar Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yarın adaya geleceği ve 14 Haziran Pazar gününe kadar Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı kaydedildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün akşam gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında Holguin’in 8 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini söyledi.

Dujarric, görüşmelerde, Kıbrıs’ta atılacak adımların ele alınacağını aktararak, Holguin’in daha sonra Ankara ve Atina’ya giderek ek görüşmeler ve istişarelerde bulunacağını kaydetti.