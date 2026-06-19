BMO, resmi makamlardan açıklama talep etti: “Siber saldırı iddiası doğru mu?”

BMO Başkanı Esat Gürhan, yazılı açıklamasında Çalışma İzinleri Portalı'na yönelik siber saldırının tüm yönleriyle araştırılmasını, varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

BMO Başkanı Esat Gürhan, yazılı açıklamasında Çalışma İzinleri Portalı'na yönelik siber saldırının tüm yönleriyle araştırılmasını, varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerin endişe verici olduğunu belirten Gürhan, şu sorulara cevap verilmesini talep etti:

“Sistemde gerçekten bir siber saldırı yaşanmış mıdır?, Herhangi bir veri sızıntısı olmuş mudur?, Kimlik, pasaport, ödeme veya diğer kişisel bilgiler etkilenmiş midir?, Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler tespit edilmiş midir?, Tespit edilmediyse bu konuda hangi çalışmalar yürütülmektedir?, Yaşanan olayın nedeni nedir?, Bu olay bir ihmal sonucu mu ortaya çıkmıştır?, Teknik altyapı eksikliği söz konusu mudur?, Yeterli siber güvenlik yatırımı yapılmamış mıdır?."

Gürhan, ülkede bir Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi oluşturulması, kritik kamu sistemlerinin düzenli olarak denetlenmesi, kamu kurumlarında siber olaylara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve ulusal ölçekte bir Siber Güvenlik Merkezi kurulması gerektiğini dile getirdi.

Olası saldırılara karşı hazırlıklı olunması, erken tespit yapılabilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesinin önemine vurgu yapan Esat Gürhan, ilgili bakanlıktan bilgi talep ettiklerini söyledi.

Esat Gürhan, ülkenin dijital güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü teknik katkıyı vermeye hazır olduklarını da vurguladı.