Boğaz Şehitliği’nde 15 Temmuz töreni: İrade de zafer de bizimdir

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılı nedeniyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Anıta çelenkler sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşma yaptı. Dua da okunan tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyaretiyle sona erdi.

-Başçeri: “Cumhuriyete vurulmak istenen darbe şehit ve gazilerimizin kahraman mücadelesi sayesinde önlendi”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yılında aziz şehitleri anmak, gazilere bir kez daha şükranlarını sunmak için Boğaz Şehitliği’nde olduklarını söyledi.

Başçeri, 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye karşı Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin halkın üstünde hiçbir güç tanımadığını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin üstün mücadelesiyle akamete uğratıldığını anlattı.

Millî birlik ve beraberlik ruhu içinde milletin verdiği bu mücadelenin bilinmesinin ve toplumsal hafızanın diri tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başçeri, 15 Temmuz’un yıl dönümünde panel, sergi ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinliklerle şehitleri, gazileri ve onların fedakar mücadelelerini daha iyi anlamak ve anlatmak için gayret göstereceklerini söyledi.

15 Temmuz şehitlerinden Murat İnci’nin kızının da bugün KKTC’de ve törende olduğunu belirten Başçeri, “Sizler baş tacımızsınız. Babanız bir kahraman. Onunla ne kadar gurur duysanız yeridir.” dedi.

Darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden şehitler anısına beş yıl önce Boğaz Şehitliği’ne dikilen zeytin fidanlarının her geçen gün büyüdüğünü, şehitlerin aziz hatırasının burada yaşatıldığını kaydeden Büyükelçi Başçeri, 15 Temmuz 2026’da milli iradeye, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkilaplarının üzerine kurulan cumhuriyete vurulmak istenen darbenin şehit ve gazilerin kahraman mücadelesi sayesinde önlendiğini kaydetti.

Başçeri, darbenin önlenmesiyle bugün küresel ve bölgesel düzeyde etkin, sorumluluk sahibi ve kararlı bir aktör olarak konumlanmış Türkiye’nin istikbale emin adımlarla yürüdüğünü ve bunu önlemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin devlete yönelik büyük tehdidi ortaya çıkardığını ve bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük payın devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için ölümü görüp ölüme yürüyen Türk milletine ait olduğunu söyleyen Başçeri, “İrade de zafer de bizimdir.” dedi.

Başçeri konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve tüm şehitlerle gazileri saygı ve minnetle anarak bitirdi.