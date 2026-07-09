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Bonnie Tyler 75 yaşında hayatını kaybetti

KIBRIS 10
Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 19:45 | Güncellendi: 09.07.2026 17:33 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Sanatçının ailesinden yapılan açıklamada, Tyler'ın tedavi gördüğü Portekiz'deki hastanede, hayatını kaybettiği bildirildi.
Bonnie Tyler 75 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçının ailesinden yapılan açıklamada, Tyler'ın tedavi gördüğü Portekiz'deki hastanede, hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Faro kentinde mayısta bağırsak ameliyatı geçiren Tyler'ın bir süre suni komada tutulduğu, sağlık durumunun son dönemde iyileşme gösterdiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Galler'de 1951'de doğan ve asıl adı Gaynor Hopkins olan Tyler, 1977'de yayımladığı ilk albümü "The World Starts Tonight" ile müzik kariyerine başladı. 1978'de "It's a Heartache" ile dikkat çeken Tyler, 1983'te yayımlanan "Total Eclipse of the Heart" ile uluslararası başarı elde etti.

Grammy Ödülleri'ne 3 kez aday gösterilen Tyler, 2013'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil etti. Tyler, müziğe katkılarından dolayı 2022'de kraliyet nişanı ile onurlandırılmıştı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs