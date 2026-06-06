BTM 2. Lig’de hafta içi mesaisi tamam

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’e hafta içi oynanan maçlarla devam edildi.
Ligde 7 grupta toplam 19 maç oynandı. BTM 2. Lig’de 3. hafta maçlarında 9 maçı ev sahibi takımlar, 9 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 maç ertelendi. Ligde 3. haftada fileler 74 kez havalandı.
2. haftanın liderleri
BTM 2. Lig’de 2. haftada alınan sonuçların ardından 1. Grup Doğancı, 2. Grup Demirhan, 3. Grupta Akdeniz, 4. Grupta Ali Can Gül SAD, 5. Grupta Pergama, 6. Grupta Boğaziçi, 7. Grupta Kumyalı takımları 3. haftayı lider tamamladı. Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde en farklı sonucu 3. Grupta Çamlıbel deplasmanda Göksu’yu 10-0 mağlup ederek aldı.
Ligde 4. Hafta heyecanı hafta sonu yaşanacak
Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de 4. hafta maçlarıyla hafta sonu 7 grupta oynanacak 19 maçla devam edecek. 23-24 Mayıs 2026 tarihinde başlayan Ligde 11-12 Temmuz 2026 tarihinde grup aşaması tamamlanacak.
BTM 2. Lig’de 3. haftada alınan toplu sonuçlar
1. GRUP
Gayretköy-Akçay: 3-1
Yedidalga-Bostancı Bağcıl: 1-4
Doğancı-Serhatköy: 7-1
2. GRUP
Dika-Alayköy Gençlik: 6-2
Gaziköy-Demirhan: 0-2
3. GRUP
Saka-Yeşiltepe Ilgaz: 3-0
Akdeniz-Atoll Kayalar: 4-1
Göksu-Çamlıbel: 0-10
4. GRUP
Tatlısu Seracılar-Taşkent: 1-0
Bahçeli-Ali Can Gül SAD: 0-1
5. GRUP
Sinde-Korkuteli: 2-5
Çayönü-Pergama: 0-2
Mutluyaka-Yenişehir: 6-0
6. GRUP
1461 İskele Trabzonspor-Gönendere: 3-1
Civisil–Boğaziçi: 1-0
Akova Vuda-Serdarlı: 1-2
7. GRUP
Yedikonuk-Mehmetçik: (Ertelendi)
Büyükkonuk-Ergazi: 0-1
Bafra-Kumyalı 0-3
BTM 2. Lig 1. Grup Gol Krallığı
3 Gol: Kasım Tağman (Doğancı), Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl)
BTM 2. Lig 2. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Nejdet Buğra Cevat (Demirhan)
3 Gol: Doğan Işıker (Demirhan), Serhat Deste (Dika)
BTM 2. Lig 3. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Burak Akyıl (Saka)
3 Gol: Ardahan Orbay (Akdeniz)
BTM 2. Lig 4. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Tolga Kara (Ali Can Gül SAD)
3 Gol: Mehmet Barak (Taşkent)
BTM 2. Lig 5. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Özel Demiriz (Mutluyaka)
3 Gol: Mahmut Amasyalı (Çayönü)
BTM 2. Lig 6. Grup Gol Krallığı
3 Gol: Celal Güllet (Boğaziçi), Arda Gece (1461 İskele Trabzonspor)
BTM 2. Lig 7. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Berdancan Akın (Kumyalı)
3 Gol: Mert Erol (Bafra), Mehmet Ali Malik Homak (Ergazi), Rojhat Güner (Yedikonuk)
Haber: Ahmet OGAN