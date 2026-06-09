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BTM 2. Lig’de ilk devre tamamlanıyor

SPOR 9
Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 02:07 | Güncellendi: 09.06.2026 01:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sürdü.
BTM 2. Lig’de ilk devre tamamlanıyor

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sürdü.

7 grupta toplam 40 takımın mücadele ettiği organizasyonda ilk devrenin sonuna yaklaşılırken, futbolseverler bol gollü maçlara tanıklık etti. Lİgde 4. hafta maçlarında 8 karşılaşmayı ev sahibi ekipler kazanırken, 8 mücadelede deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı. 1 karşılaşma ise oynanmadı. Haftanın maçlarında toplam 62 gol kaydedildi.

Haftanın en farklı galibiyetine ise 6. Grup’ta Serdarlı imza attı. Serdralı, sahasında konuk ettiği Gönendere’yi 6-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çekici skorunu elde etti.

Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 4. hafta sonunda gruplarında zirvede yer alan takımlar şöyle:

1.Grup: Doğancı
2. Grup: Demirhan
3. Grup: Akdeniz
4. Grup: Ali Can Gül S.
5. Grup: Pergama
6. Grup: Boğaziçi
7. Grup: Kumyalı
1. GRUP
Bostancı Bağcıl-Gayretköy 1-0
Serhatköy-Akçay 0-3
Yedidalga-Doğancı 0-5
2. GRUP
Lefkoşa SKD-Dika 1-3
Demirhan-Alayköy Gençlik 3-0
3. GRUP
Atoll Kayalar-Saka 1-2
Çamlıbel-Yeşiltepe Ilgaz 2-0
Akdeniz-Göksu 4-0
4. GRUP
Dağyolu-Tatlısu Seracılar 0-4
Ali Can Gül SAD-Taşkent 0-0
5. GRUP
Pergama-Sinde 3-0
Yenişehir-Korkuteli 3-3
Çayönü-Mutluyaka 1-2
6. GRUP
Boğaziçi-1461 İskele Trabzonspor 1-0
Serdarlı-Gönendere 6-0
Civisil-Akova Vuda 2-3
7. GRUP
Bafra-Yedikonuk 1-6
Kumyalı-Büyükkonuk 2-0
Mehmetçik-Ergazi (Oynanmadı)
BTM 2. Lig 1. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Kasım Tağman (Doğancı), Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl)
3 Gol: Taylan Denizci (Akçay)
BTM 2. Lig 2. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Kenan İrfanoğlu (Dika), Nejdet Buğra Cevat (Demirhan)
3 Gol: Doğan Işıker (Demirhan), Serhat Deste (Dika)
BTM 2. Lig 3. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Hasan Sadrazam (Akdeniz), Burak Akyıl (Saka)
3 Gol: Ardahan Orbay (Akdeniz)
BTM 2. Lig 4. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Tolga Kara (Ali Can Gül SAD)
3 Gol: Mehmet Barak (Taşkent)
BTM 2. Lig 5. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Mahmut Amasyalı (Çayönü) , Özel Demiriz (Mutluyaka)
BTM 2. Lig 6. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Celal Güllet (Boğaziçi)
3 Gol: Oğuzhan Duran (Serdarlı), Arda Gece (1461 İskele Trabzonspor), Ahmet Kuran (Akova Vuda)
BTM 2. Lig 7. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Berdancan Akın (Kumyalı), Mert Erol (Bafra)
3 Gol: Eren Değirmenci (Yedikonuk), Meyti Ateş (Yedikonuk), Buğra Gökalp (Yedikonuk), Mehmet Ali Malik Homak (Ergazi), Rojhat Güner (Yedikonuk)
Haber: Ahmet OGAN

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi