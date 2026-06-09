BTM 2. Lig’de ilk devre tamamlanıyor

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sürdü.
7 grupta toplam 40 takımın mücadele ettiği organizasyonda ilk devrenin sonuna yaklaşılırken, futbolseverler bol gollü maçlara tanıklık etti. Lİgde 4. hafta maçlarında 8 karşılaşmayı ev sahibi ekipler kazanırken, 8 mücadelede deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı. 1 karşılaşma ise oynanmadı. Haftanın maçlarında toplam 62 gol kaydedildi.
Haftanın en farklı galibiyetine ise 6. Grup’ta Serdarlı imza attı. Serdralı, sahasında konuk ettiği Gönendere’yi 6-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çekici skorunu elde etti.
Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 4. hafta sonunda gruplarında zirvede yer alan takımlar şöyle:
1.Grup: Doğancı
2. Grup: Demirhan
3. Grup: Akdeniz
4. Grup: Ali Can Gül S.
5. Grup: Pergama
6. Grup: Boğaziçi
7. Grup: Kumyalı
1. GRUP
Bostancı Bağcıl-Gayretköy 1-0
Serhatköy-Akçay 0-3
Yedidalga-Doğancı 0-5
2. GRUP
Lefkoşa SKD-Dika 1-3
Demirhan-Alayköy Gençlik 3-0
3. GRUP
Atoll Kayalar-Saka 1-2
Çamlıbel-Yeşiltepe Ilgaz 2-0
Akdeniz-Göksu 4-0
4. GRUP
Dağyolu-Tatlısu Seracılar 0-4
Ali Can Gül SAD-Taşkent 0-0
5. GRUP
Pergama-Sinde 3-0
Yenişehir-Korkuteli 3-3
Çayönü-Mutluyaka 1-2
6. GRUP
Boğaziçi-1461 İskele Trabzonspor 1-0
Serdarlı-Gönendere 6-0
Civisil-Akova Vuda 2-3
7. GRUP
Bafra-Yedikonuk 1-6
Kumyalı-Büyükkonuk 2-0
Mehmetçik-Ergazi (Oynanmadı)
BTM 2. Lig 1. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Kasım Tağman (Doğancı), Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl)
3 Gol: Taylan Denizci (Akçay)
BTM 2. Lig 2. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Kenan İrfanoğlu (Dika), Nejdet Buğra Cevat (Demirhan)
3 Gol: Doğan Işıker (Demirhan), Serhat Deste (Dika)
BTM 2. Lig 3. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Hasan Sadrazam (Akdeniz), Burak Akyıl (Saka)
3 Gol: Ardahan Orbay (Akdeniz)
BTM 2. Lig 4. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Tolga Kara (Ali Can Gül SAD)
3 Gol: Mehmet Barak (Taşkent)
BTM 2. Lig 5. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Mahmut Amasyalı (Çayönü) , Özel Demiriz (Mutluyaka)
BTM 2. Lig 6. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Celal Güllet (Boğaziçi)
3 Gol: Oğuzhan Duran (Serdarlı), Arda Gece (1461 İskele Trabzonspor), Ahmet Kuran (Akova Vuda)
BTM 2. Lig 7. Grup Gol Krallığı
4 Gol: Berdancan Akın (Kumyalı), Mert Erol (Bafra)
3 Gol: Eren Değirmenci (Yedikonuk), Meyti Ateş (Yedikonuk), Buğra Gökalp (Yedikonuk), Mehmet Ali Malik Homak (Ergazi), Rojhat Güner (Yedikonuk)
Haber: Ahmet OGAN