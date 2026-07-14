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BTM 2. Lig’de yarı final eşleşmeleri belli oldu

KIBRIS 11
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 19:22 | Güncellendi: 14.07.2026 18:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig&#8217;de yarı final ve final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu&#8217;nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final maçlarının 18-19 Temmuz 2026, final karşılaşmalarının ise 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Program şöyle; 18 Temmuz Cumartesi (17.1…
BTM 2. Lig’de yarı final eşleşmeleri belli oldu
Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de yarı final ve final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final maçlarının 18-19 Temmuz 2026, final karşılaşmalarının ise 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Program şöyle;
18 Temmuz Cumartesi (17.15)
Doğancı – Bafra (Doğancı Emek Stadı)
Dika – Bahçeli (Dika Kırıkkale Stadı)
Akova Vuda TÇB – Mutluyaka (Akova Eray Vudalı Stadı)
Pergama – Şifa Construction Akdeniz (Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı)
19 Temmuz Pazar (17.15)
Çamlıbel – Demirhan (Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan Stadı)
Akçay – Kumyalı (Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı)
Ali Can Gül SAD – Boğaziçi (Esentepe Erdal Barut Stadı)
Yedikonuk – Çayönü (Mehmetçik Stadı)
Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 25-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak final maçlarında şampiyonluk ve bir üst tura yükselme mücadelesi verecek.
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi