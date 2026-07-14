BTM 2. Lig’de yarı final eşleşmeleri belli oldu

KIBRIS 11

Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 19:22 | Güncellendi: 14.07.2026 18:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de yarı final ve final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final maçlarının 18-19 Temmuz 2026, final karşılaşmalarının ise 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Program şöyle; 18 Temmuz Cumartesi (17.1…

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Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de yarı final ve final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final maçlarının 18-19 Temmuz 2026, final karşılaşmalarının ise 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Program şöyle; 18 Temmuz Cumartesi (17.15) Doğancı – Bafra (Doğancı Emek Stadı) Dika – Bahçeli (Dika Kırıkkale Stadı) Akova Vuda TÇB – Mutluyaka (Akova Eray Vudalı Stadı) Pergama – Şifa Construction Akdeniz (Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı) 19 Temmuz Pazar (17.15) Çamlıbel – Demirhan (Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan Stadı) Akçay – Kumyalı (Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı) Ali Can Gül SAD – Boğaziçi (Esentepe Erdal Barut Stadı) Yedikonuk – Çayönü (Mehmetçik Stadı) Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 25-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak final maçlarında şampiyonluk ve bir üst tura yükselme mücadelesi verecek.