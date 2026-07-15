Bu tarihlere dikkat! Dron ve hava sporlarına geçici yasak

KIBRIS 1

Yayınlama: 15 Temmuz 2026 Çarşamba 13:30 | Güncellendi: 15.07.2026 11:12 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek gösteri ve prova uçuşları nedeniyle belirli tarih ve saatlerde tüm hava sporları faaliyetleri ile dron uçuşları yasaklandı.

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek gösteri ve prova uçuşları nedeniyle belirli tarih ve saatlerde tüm hava sporları faaliyetleri ile dron uçuşları yasaklandı. Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasak 17 Temmuz 2026 Cuma günü 10.30-13.30 saatleri ile 18-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 17.00-20.30 saatleri arasında uygulanacak. Yetkililer, belirtilen zaman dilimlerinde güvenlik gerekçesiyle tüm hava sporları faaliyetleri ve dron uçuşlarının durdurulacağını belirterek, vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.