“Bu yasama yılında Meclis’te toplam 92 yasa kabul edildi”

Hafta başında tatile giren Meclis Genel Kurulu’nda verimli bir yılın geride kaldığına işaret eden Öztürkler, aralarında uzun zamandır beklenen, toplumsal açıdan önem taşıyabilecek yasaların da bulunduğu birçok yasayı hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeni yasama döneminde de aynı kararlılık ve sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi. Meclis…

Hafta başında tatile giren Meclis Genel Kurulu’nda verimli bir yılın geride kaldığına işaret eden Öztürkler, aralarında uzun zamandır beklenen, toplumsal açıdan önem taşıyabilecek yasaların da bulunduğu birçok yasayı hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeni yasama döneminde de aynı kararlılık ve sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Meclis’in yaz döneminde de çalışmaya devam edeceğini belirten Öztürkler, komitelerin çalışmalarını sürdüreceğini ve ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul’un da olağanüstü toplanabileceğini kaydetti.

Ziya Öztürkler, geride kalan yasama yılı, Meclis'in çalışmaları, yaz dönemi faaliyetleri, parlamenter diplomasi ve yeni yasama yılına dair beklentilerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamada bulundu.

-10’uncu dönemde kabul edilen yasa sayısı 351’e ulaştı

Cumhuriyet Meclisi’nin 10’uncu döneminde kabul edilen toplam yasa sayısının 351’e ulaştığını ve içinde bulundukları yasama yılının verimli geçtiğini ifade eden Öztürkler, komitelerde ayrıntılı şekilde ele alınan, ilgili kesimlerin görüşleri dinlenerek gerekli düzenlemelerin yapıldığı tasarı ve önerilerin Genel Kurul’a sevk edildiğini anlattı.

Komitelerin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Öztürkler, bazı yasa tasarıları ve önerileri üzerinde yürütülen çalışmaların uzun mesaileri de beraberinde getirdiğini belirtti. Komite başkanlarına, üyelerine, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Ziya Öztürkler, “Komitelerimiz bu yasama yılında da büyük bir fedakarlıkla çalışmış, yasama faaliyetlerine önemli katkılar sunmuştur.” dedi.

Öztürkler, bu yasama yılında, Genel Kurul’dan geçen, farklı alanların ihtiyaçlarına cevap veren, toplumsal açısından önem taşıyabilecek bazı yasaları şöyle sıraladı:

“Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası, Askerlik (Değişiklik) Yasası, Tatil Evleri Yasası, İş (Değişiklik) Yasası, Mahkemeler (Değişiklik) Yasası, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasası, Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası, Mahkemeler (Değişiklik) Yasası, Kredi Faiz Destek Fonu Yasası ile Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) , Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası, Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasası, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasası, Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasası ile Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası.”

Her yasama döneminde olduğu gibi zaman zaman görüş ayrılıklarının belirginleştiği ve tansiyonun yükseldiği anların yaşandığını belirten Öztürkler, bunun demokrasinin doğal bir parçası olduğunu ifade etti.

Öztürkler, önemli olanın farklı görüşlere rağmen ortak paydanın ülke ve halkın menfaatleri olduğunun unutulmaması olduğunu söyledi.

-Meclis 10’uncu Dönem Beşinci Yasama Yılı çalışmalarına ekimde devam edecek

Bir yasama döneminin beş yasama yılından oluştuğunu anımsatan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 1 Ekim Perşembe günü 10’uncu Dönem Beşinci Yasama Yılı çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Genel Kurul çalışmalarının yapılacak yerel seçim sürecine yakın bir dönemde başlayacağını ifade Öztürkler, seçim atmosferinin siyasi gündemi etkileyeceğinin farkında olduklarını söyledi. Meclis Başkanı Öztürkler, yasama faaliyetlerinin aksamamasını, milletvekillerinin halka karşı taşıdığı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmesini temenni etti.

-“Meclis yaz döneminde de çalışmalarını sürdürecek”

Meclis Başkanı Öztürkler, kamuoyunda oluşan algının aksine Cumhuriyet Meclisi'nin çalışmalarını yaz döneminde tamamen durdurmadığını belirterek, ihtiyaç duyulması halinde, içtüzük gereği Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılarak yasama görevi başta olmak üzere Anayasa ile yasaların kendisine yüklediği görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Öztürkler, komitelerin yaz dönemindeki çalışmalarının ise Genel Kurul’un vereceği yetkiye bağlı olduğunu, 22 Haziran'da yapılan Genel Kurul toplantısında komitelerin yaz boyunca çalışmalarını sürdürebilmesine olanak sağlayan yetkinin verildiğini anımsattı.

Yoğun geçen yasama döneminin ardından komitelerin gündemlerini yeniden değerlendirerek öncelikli yasa çalışmalarını ele alacağını belirten Öztürkler, komitelerin belirleyecekleri gündem doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Öztürkler, yaz tatili öncesi son Genel Kurul toplantısında toplumun uzun süredir beklediği ve vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak birçok önemli yasanın kabul edildiğini belirterek, bunlar arasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasası, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası ile Yurttaşlık (Değişiklik) Yasası'nın yer aldığını anımsattı.

Öztürkler, çalışmaların yoğunluğu nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü başlayan Genel Kurul’un 30 Haziran Salı sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tamamlandığını hatırlattı.

-“Yeni yasama döneminde önceliğimiz verimli ve uzlaşı odaklı bir çalışma ortamı”

Yeni yasama yılına dair düşüncelerini paylaşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, beklentisinin Genel Kurul çalışmalarının zamanında başlaması, daha planlı, disiplinli ve verimli şekilde yürütülmesi olduğunu belirtti. Öztürkler, uzlaşı kültürünün güçlendiği bir çalışma ortamı temennisinde de bulundu.

Öztürkler, yasama faaliyetlerinde zamanın etkin kullanılmasının hem Meclis'in kurumsal saygınlığı hem de halka karşı sorumluluk açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Uzlaşı kültürünün hâkim olduğu, farklı görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde değerlendirildiği yapıcı bir çalışma ortamının güçlenmesini arzu ettiğini ifade eden Öztürkler, halkın sorun üreten değil sorun çözen, tartışan değil sonuç alan bir Meclis beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, hedeflerinin toplumun yaşam standartlarını yükseltecek, ekonomik ve sosyal hayatı güçlendirecek, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Öztürkler, yeni yasama döneminde ortak akıl, karşılıklı saygı ve uzlaşı anlayışıyla ülkeye değer katacak çalışmaları birlikte gerçekleştireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

-“Hedefimiz TÜRKPA’da tam üyelik”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in yurt dışı temaslarını da değerlendirdi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde (TÜRKPA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etkinliğinin her geçen gün arttığını belirten Öztürkler, öncelikli hedeflerinin gözlemci üyelik statüsünü tam üyeliğe dönüştürmek olduğunu söyledi.

Öztürkler, Türk dünyasıyla ilişkilerin kurumsal zeminde daha da güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında TÜRKPA'daki etkinliklerinin giderek arttığını ifade etti.

Geçen dönemde TÜRKPA tarafından düzenlenen çok sayıda toplantı, genel kurul, komisyon çalışması ve çeşitli organizasyonlarda Cumhuriyet Meclisi'nin güçlü şekilde temsil edildiğini belirten Öztürkler, Meclis Başkanı, komite üyeleri ve milletvekilleri düzeyindeki katılımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesinin Türk dünyasında daha güçlü duyurulduğunu kaydetti.

Öztürkler, bugün gelinen noktada katıldıkları TÜRKPA etkinliklerinde üye ülkelerle aynı protokolde yer almalarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasında gördüğü kabulün ve verilen önemin somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin sağlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un destekleri ve kararlı iradelerinin önemli katkısı bulunduğunu ifade eden Öztürkler, “Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”dedi.

Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yalnızca ortak tarih ve kültürün paylaşıldığı bir coğrafya değil, aynı zamanda geleceğin birlikte inşa edileceği stratejik bir aile olduğunu dile getiren Öztürkler, parlamenter diplomasi alanındaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Öztürkler, ileriki süreçte en önemli hedeflerinin TÜRKPA'daki gözlemci üyelik statüsünü tam üyeliğe dönüştürmek olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda parlamenter diplomasiyi güçlendirmeye ve Türk dünyasıyla her alandaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini her platformda anlatmayı sürdüreceklerini belirten Öztürkler, tam üyelik hedefine ulaşmak için çalışmalarını aynı kararlılık ve azimle devam ettireceklerini vurguladı.

-“AKPA ve Avrupa Parlamentosu nezdindeki temaslarımızı kesintisiz sürdürüyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu nezdindeki parlamenter diplomasi faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklı tezlerini uluslararası platformlarda anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Öztürkler, AKPA'da görev yapan milletvekillerinin Genel Kurul toplantılarını düzenli olarak takip ettiğini ve oturumlara aktif katılım sağladığını ifade etti.

Milletvekillerinin söz aldıkları platformlarda Kıbrıs meselesine ilişkin Kıbrıs Türk tarafının tezlerini dile getirdiğini belirten Öztürkler, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerin de uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını kaydetti.

AKPA'daki temsiliyete büyük önem verdiklerini vurgulayan Öztürkler, bu platformların Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması, maruz kaldığı izolasyonların anlatılması ve uluslararası toplumun Kıbrıs Türk tarafının görüşleriyle buluşturulması açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Parlamenter diplomasi yoluyla yürütülen temasların değerli sonuçlar ürettiğine inandıklarını ifade eden Öztürkler, Avrupa Parlamentosu toplantılarını takip etmekle görevli milletvekillerinin de aynı sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa Parlamentosu nezdindeki temaslarda da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmaya devam ettiklerini kaydeden Öztürkler, görüşlerini doğrudan muhataplarına aktarma imkânı bulduklarını söyledi.

Lobicilik faaliyetlerinde hedeflenen noktaya henüz tam olarak ulaşılmadığını belirten Öztürkler, buna karşın geçmiş yıllara kıyasla çok daha güçlü bir diplomatik iletişim ağı oluşturduklarını ifade etti.

Uluslararası kurumlar ve karar verici temsilcilere erişim imkânlarının her geçen gün arttığını dile getiren Öztürkler, bunun Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin daha geniş çevrelere anlatılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

-“Yeni Meclis yerleşkesini yaşayan bir kurum anlayışıyla düzenledik”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni Cumhuriyet Meclisi’ndeki düzenlemelerle ilgili de konuştu.

Öztürkler, yerleşkenin yalnızca modern bir hizmet binası olarak değil, toplumun her kesimine açık yaşayan bir kurum anlayışıyla düzenlendiğini belirterek, yerleşkede basın, uluslararası toplantılar ve sivil toplumun kullanımına yönelik yeni alanların hizmete açıldığını söyledi.

Ziya Öztürkler, eski Cumhuriyet Meclisi binasının Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden, devletin kurumsallaşma sürecinde önemli kararlara ev sahipliği yapan ve parlamenter yaşam açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade ederken, devletlerin büyüdükçe kurumlarının da gelişmesi ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin milletvekilleri, personel ve vatandaşlar için daha modern, işlevsel ve geniş imkânlar sunduğunu dile getiren Öztürkler, taşınmanın ardından mevcut alanların kullanılmasının yanı sıra yerleşkenin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla yeni düzenlemelerin de hayata geçirildiğini anlattı.

Bu kapsamda geniş katılımlı basın toplantılarının yapılabileceği modern bir basın toplantı alanı oluşturduklarını belirten Öztürkler, simültane çeviri odalarının da yer aldığı, uluslararası toplantı ve konferanslara ev sahipliği yapabilecek donanımlı bir salonun hizmete açıldığını ifade etti.

Devlet protokolüne uygun şekilde resmi konukların ağırlanabileceği modern bir yemek salonunun da Meclis bünyesinde oluşturulduğunu kaydeden Öztürkler, bunun uluslararası heyetlerin daha uygun koşullarda ağırlanmasına imkân sağladığını söyledi.

Basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler de yaptıklarını belirten Öztürkler, canlı yayın yapılabilecek teknik donanıma sahip bir yayın stüdyosunun hizmete açıldığını, gazetecilerin çalışabileceği ve dinlenebileceği modern bir basın odasının da oluşturulduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır beklenen düzenlemelerden biri olan Meclis Lokantası'nın yeniden hizmete açıldığını kaydeden Öztürkler, lokantanın bugün hem Meclis personeline hem de milletvekillerine hizmet verdiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi'nin yalnızca milletvekillerinin görev yaptığı bir kurum olmadığını vurgulayan Öztürkler, "Meclis halkındır" anlayışı doğrultusunda yerleşkedeki birçok salonun sivil toplum örgütleri, okullar, kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların kullanımına açıldığını belirtti.

Bu alanlarda eğitim programları, konferanslar, seminerler, paneller, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonların düzenlenebildiğini ifade eden Öztürkler, amaçlarının Cumhuriyet Meclisi'ni yalnızca yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bina olmaktan çıkararak, halkla iç içe yaşayan, demokratik katılımı teşvik eden bir kurum haline getirmek olduğunu kaydetti.