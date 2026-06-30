Buldukları banka kartıyla 5 bin TL'lik harcama yaptılar

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa Zahra Sokak'ta A.B.'ye ait düşürülen banka kartını bularak çaldıklarını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa Zahra Sokak'ta A.B.'ye ait düşürülen banka kartını bularak çaldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün C.B.'nin Girne'de bulunan bir mağazadan üç ayrı işlemle toplam 3 bin 654,96 TL tutarında bir çift terlik, iki şort ve bir gömlek satın aldığını, ödemelerin kart şifresi kullanılmadan temassız işlem yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

B.G.'nin ise yine aynı gün Girne'deki bir iş yerinden iki ayrı işlemle toplam 1.445 TL tutarında iki kutu English Tea marka çay ile bir biblo satın aldığını kaydeden polis, bu alışverişlerin de aynı banka kartıyla temassız ödeme yöntemi kullanılarak yapıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların toplam 5 bin 99,96 TL harcama yaparak banka ödeme emrini sahteleme suçunu işlediklerini söyledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, her iki zanlının da itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Girne Kaza Mahkemesi'nden alınan arama emri doğrultusunda zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, müştekiye ait banka kartıyla satın alınan bir çift terlik, bir kutu English Tea marka çay, bir gömlek ve bir şortun emare olarak ele geçirildiğini söyleyen polis, bir gömlek, bir biblo ve bir kutu çayın ise zanlıların beyanına göre akrabaları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde güvenlik kameralarının incelendiğini ve bankadan harcama dökümlerinin temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlanmadığını belirten polis, B.G.'nin ülkede turist statüsünde bulunduğunu, C.B.'nin ise öğrenci izni bulunduğunu ancak eğitimini tamamladığını ifade ederek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

B.G.'nin avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek C.B. ile B.G.'nin 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca B.G.'nin doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.