Buldukları banka kartıyla 5 bin TL’yi aşkın harcama yaptılar

“Banka Ödeme Emrini Sahteleme ve Sirkat” suçlarından tutuklanan C.B. ile B.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Banka Ödeme Emrini Sahteleme ve Sirkat” suçlarından tutuklanan C.B. ile B.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da Zahra Sokak üzerinde A.B.’nin düşürdüğü banka kartını bularak çaldıklarını söyledi.

Polis, C.B.’nin aynı gün Girne’de bulunan bir mağazadan üç ayrı işlemde toplam 3 bin 654 TL 96 kuruş değerinde bir çift terlik, iki adet şort ve bir adet gömleği, söz konusu banka kartını şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemiyle satın aldığını belirtti.

Sadeli, B.G.’nin ise aynı gün Girne’de bulunan bir iş yerinden iki ayrı işlemde toplam bin 445 TL değerinde iki kutu English Tea marka çay ile bir adet biblo tarzı hediyelik eşyayı aynı banka kartıyla temassız ödeme yöntemi kullanarak satın aldığını söyledi.

Polis, zanlıların müştekiye ait banka kartıyla toplam 5 bin 99 TL 96 kuruş harcama yaparak “Banka Ödeme Emrini Sahteleme” suçunu işlediklerini kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını ve itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirten polis, Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emriyle zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada müştekinin banka kartıyla satın alınan bir çift terlik, bir kutu English Tea marka çay, bir adet LC Waikiki marka gömlek ve beyaz renk şortun emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, bir adet gömlek, bir adet biblo tarzı hediyelik eşya ile bir kutu English Tea marka çayın ise zanlıların beyanına göre akrabaları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve bankadan harcama dökümlerinin temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, B.G.’nin ülkede turist statüsünde bulunduğunu, C.B.’nin ise öğrenci izni bulunduğunu ancak okulunu tamamladığını belirterek zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

B.G.’nin avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, C.B. ile B.G.’nin 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine karar verdi. Yargıç ayrıca B.G.’nin doktor kontrolünden geçirilmesine de emir verdi.