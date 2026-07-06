Burak Anıldı: Aya Napa saldırısı, 2015'te yaşadığımız ırkçı saldırıyı hatırlattı

Anıldı, 16 Kasım 2015'te Güney Lefkoşa'da gündüz vakti çarşının ortasında, Türk plakalı araçların hedef alındığını öne sürdüğü bir saldırıya uğradıklarını belirterek, ifadeleri alınırken saldırganların ELAM mensubu olduğunu söylemelerine rağmen polisin bunu tutanağa geçirmediğini iddia etti.

Anıldı, 16 Kasım 2015'te Güney Lefkoşa'da gündüz vakti çarşının ortasında, Türk plakalı araçların hedef alındığını öne sürdüğü bir saldırıya uğradıklarını belirterek, ifadeleri alınırken saldırganların ELAM mensubu olduğunu söylemelerine rağmen polisin bunu tutanağa geçirmediğini iddia etti.

Polisin ifadelerine, ısrarlarına rağmen "Some stupid guys" (Bazı aptal kişiler) ifadesini yazdığını öne süren Anıldı, ELAM adının hiçbir şekilde tutanaklara eklenmediğini savundu. Olayın ardından saldırganların bulunmadığını ve herhangi bir dava açılmadığını ifade eden Anıldı, bunun kendisinde ilk kez ırkçılığa maruz kalmanın şokunu yaşattığını söyledi.

Aya Napa'da bugün yaşanan saldırının kendisine o günü yeniden hatırlattığını belirten Anıldı, yetkililere çağrıda bulunarak olayın münferit bir vaka olarak değerlendirilmemesini ve sonuna kadar takip edilmesini istedi.

Paylaşımının sonunda yaralanan Kıbrıslı Türk vatandaşa acil şifalar dileyen Anıldı, ırkçı zihniyeti ve bunu besleyen anlayışı da sert sözlerle eleştirdi.

Anıldı'nın paylaşımı şöyle:

16 kasım 2015’te Ben ve Kardeşim Sinan Gürzap ile birlikte güney lefkoşa’da gündüz vakti çarşının tam ortasında herkesin ve de “POLİS”in gözü önünde sırf türk arabalarının hedef alındığı bizce organize Rum polisince neredeyse sıradan isimlendirilen bir saldırı yaşamışdık.O gün ifadelerimiz alınırken Elam’lı eylemciler tarafından saldırıya uğradığımızı ısrarla söylememize rağmen polis ifadeye ısrarlar

“Some stupid Guys”diye yazdı Elam’ın adı hiçbir şekilde ifadeye yazdıramadık.

Günün sonunda ne saldırgan bulundu ne davası açıldı.Ben de ilk kez Irkçılığa uğramanın verdiği büyük bir şok.

Lanet olusun bu zihniyetdeki insanlara ve bunları onlara aşılayanlara.!Bugün ki olayı duyunca yine o berbat gün aklıma geldi.Tüm yetkilerimizden Rica ederim lütfen yine münferit bir olay gibi bugünkü yaşanan olayı geçiştirmelerine izin vermeyin.Olayı sonuna kadar takipçisi olun.!Yaralanan yurtdışımıza Acil şifalar versin.