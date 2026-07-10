Burhanettin Duran'dan Avrupa Parlamentosu'na eleştiri...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği karara tepki gösterdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği karara tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialar içerdiğini belirttiği kararı kabul edilemez bulduğunu ifade ederek, kararı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaştığını ifade eden Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan bu siyasi girişimin hiçbir hükmü ve değeri olmadığını belirtti.

Burhanettin Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.

Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan bu siyasi nitelikteki girişimin hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne verdiği desteği kararlılıkla sürdürecek; Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edecektir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur. Siyasi saiklerle alınan hiçbir karar bu gerçeği değiştiremeyecek, Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyecektir"