Çalışma Dairesi'nin sistemine yasa dışı erişim... Zanlı bilgisayar şifresini vermedi!

Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memuru Ali Yeşidal, mahkemede verdiği ifadede, zanlının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde KKTC Çalışma Dairesi'ne ait internet sitesine, kullanımındaki dizüstü bilgisayar aracılığıyla yasa dışı şekilde erişim sağlayarak sistemde bulunan verileri elde ettiğini söyledi.

Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memuru Ali Yeşidal, mahkemede verdiği ifadede, zanlının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde KKTC Çalışma Dairesi'ne ait internet sitesine, kullanımındaki dizüstü bilgisayar aracılığıyla yasa dışı şekilde erişim sağlayarak sistemde bulunan verileri elde ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği'ne gelerek suçu itiraf ettiğini, ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen tutuklama emri doğrultusunda gözaltına alındığını belirtti. Zanlının tasarrufunda bulunan iPhone 11 marka cep telefonunun da emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Yeşidal, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ardından kaldığı evde mahkemeden alınan arama emriyle yapılan aramada kendisine ait dizüstü bilgisayarın bulunarak emare alındığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın incelenmek üzere Data İnceleme Şubesi'ne gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının dizüstü bilgisayarının şifresini paylaşmadığını, cihaz içerisinde suçla bağlantılı deliller bulunabileceğini belirtti.

Mahkemede ayrıca, zanlının 2025 yılında işlediği sahte banka emri düzenleme, tedavüle sürme ve kişisel verileri elde etme suçlarından teminata bağlandığı da aktarıldı. Zanlının öğrenci statüsünde olduğu ancak 2025-2026 eğitim döneminde eğitimine devam etmediği belirtilerek tutuklu yargılanması talep edildi.

Zanlının avukatı ise yetkililerin daha önce basına yaptıkları açıklamalarda herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ifade ettiklerini belirterek, bu nedenle müvekkilinin verileri elde ettiğinin söylenemeyeceğini savundu.

Bunun üzerine polis memuru Ali Yeşidal, zanlının kurumdaki yönetici (admin) hesabı ile bir çalışana ait kullanıcı adı ve şifreyi kırarak sisteme giriş yaptığını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin de kişisel veri niteliğinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi'nin kararı doğrultusunda zanlı Z.B. hakkında soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutukluluk emri verdi.