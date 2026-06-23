Çalışma Dairesi web sitesine kanunsuz erişim sağlayan bir kişi tutuklandı

Çalışma Dairesine ait web sitesine kanunsuz erişim sağlayarak, sitedeki verileri ele geçiren bir kişi tutuklandı.

Çalışma Dairesine ait web sitesine kanunsuz erişim sağlayarak, sitedeki verileri ele geçiren bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Z.B.’nin (E-20) Çalışma Dairesi’ne ait web sitesine kanunsuz erişim sağlayıp, sitedeki verileri elde ettiği belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesine üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Ercan’da sarhoş olup rahatsızlık veren üç kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün, 160 promil alkollü E.A. (E-25),157 promil alkollü M.Ç. (K-24) ve 223 promil alkollü V.D.(E-33), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

-Mekan kapatma saatine uymamak…

Gazimağusa’da bu sabah 02.00 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir marketin işletme kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.