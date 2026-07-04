Çamlıkspor yeni sezonun startını verdi

Çamlıkspor, 2026–2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk sezon toplantısını sporcuları ve antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Çamlıkspor, 2026–2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk sezon toplantısını sporcuları ve antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, büyük bir aile olmanın verdiği birlik ve beraberlik ruhuyla yeni sezona güçlü bir başlangıç yapıldığı belirtilerek, camianın hedeflerine emin adımlarla ilerlediği ifade edildi.

Yeni sezonda Çamlıkspor’da antrenörler Münür Özbilgen, Kemal Derebey, Berk Özcoşar ve Şerife Çakar görev yapmaya devam edecek.

Kulüp yönetimi, tüm sporculara ve antrenörlere sağlıklı, başarılı ve verimli bir sezon dileyerek, birlik, disiplin ve azimle belirlenen hedeflere hep birlikte ulaşacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen toplantının, takım içindeki dayanışmayı güçlendirmesi ve başarılı bir sezonun temellerini atması hedefleniyor.