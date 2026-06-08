Can Polat cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı!

Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet…

Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet…

3 Haziran Çarşamba günü İzmir’in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı’da silahlı saldırı meydana geldi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın koruması ve eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

TOPLAM 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran’daki “kasten öldürme” olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 kişi, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir’de yakalandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alınırken aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltındaki 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerin tamamının tutuklandığı açıklandı.

Tutuklananlar arasından olayı gerçekleştiren tetikçinin de yer aldığı öğrenildi.