Canaltay ile Şahin bir araya geldi

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Canaltay, ziyareti kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Görüşmede sosyal belediyecilik çalışmaları, altyapı yatırımları, akıllı şehir uygulamaları, çevre dostu projeler ve ekonomik kalkınmayı destekleyen çalışmalar ele alındı.

Gaziantep’te yürütülen projeleri takdirle karşıladığını belirten Canaltay, yerel yönetimlerin şehirlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Canaltay, nazik ev sahipliği ve paylaştığı tecrübeler dolayısıyla Fatma Şahin’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.