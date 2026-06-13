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Canaltay ile Şahin bir araya geldi

KIBRIS 16
Yayınlama: 13 Haziran 2026 Cumartesi 13:19 | Güncellendi: 13.06.2026 16:47 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.
Canaltay ile Şahin bir araya geldi

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Canaltay, ziyareti kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Görüşmede sosyal belediyecilik çalışmaları, altyapı yatırımları, akıllı şehir uygulamaları, çevre dostu projeler ve ekonomik kalkınmayı destekleyen çalışmalar ele alındı.

Gaziantep’te yürütülen projeleri takdirle karşıladığını belirten Canaltay, yerel yönetimlerin şehirlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Canaltay, nazik ev sahipliği ve paylaştığı tecrübeler dolayısıyla Fatma Şahin’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi