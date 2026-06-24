Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası başladı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası başladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası başladı.

Tatbikat, Doğu Akdeniz’de KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde icra ediliyor.

İki senaryo üzerine icra edilecek tatbikatı Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da takip ediyor.

Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda. Sierra Leone ile Somali’den askeri ataşeler tatbikatı gözlemci olarak takip ediyor.

Tatbikatı TCSG Yaşam gemisinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden çok sayıda basın mensubu izliyor.