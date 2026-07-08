"Casperler" Adını Kullanıp 500 Bin Dolar Talep Ettiler...

Mahkemede olguları aktaran Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez, zanlıların “Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Şiddet Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez, zanlıların “Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Şiddet Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 12 Haziran 2026 tarihinde C.K.’nin isteği üzerine galerinin videosunun S.Ş. tarafından cep telefonuyla çekildiğini ve E.G.’ye gönderildiğini belirtti. Ardından E.G.’nin videoyu Güney Kıbrıs’ta yaşayan M.G.’ye ilettiğini kaydeden polis, M.G. aracılığıyla hazırlanan tehdit içerikli mesajların 13, 16, 19 ve 21 Haziran tarihlerinde galerici M.Ç.K.’nin WhatsApp hattına gönderildiğini ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturmada 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhanede üç zanlının bir araya gelerek M.Ç.K.’nin ayaklarından vurulması için M.G.’den talepte bulunduklarının ve bu amaçla ağır bir suç işlemek üzere gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, üç zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede daimi ikamet ettiklerini ifade ederek uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispata-i vücut yapmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca E.G. ve S.Ş. için 100’er bin TL, C.K. için ise 200 bin TL nakit teminat yatırılmasına, E.G. ve S.Ş. adına ikişer kefilin, C.K. adına ise bir kefilin 800’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.