Casperler çetesi iddiasıyla yargılanan zanlılardan biri, tehdit edilen galericinin kardeşi çıktı

Casperler çetesinden olduklarını söyleyerek tehditle bir galericiden 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı E.G., zanlı S.Ş. ve zanlı C.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Casperler çetesinden olduklarını söyleyerek tehditle bir galericiden 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı E.G., zanlı S.Ş. ve zanlı C.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı C.K.’nin, tehdit edilen galericinin kardeşi olduğu öğrenilirken, mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez olguları aktardı.

Dönmez, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Şiddet Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Dönmez, 12.06.2026 tarihinde C.K.’nin isteği doğrultusunda galerinin videosunun S.Ş. tarafından cep telefonuyla çekilerek E.G.’ye gönderildiğini belirtti. Polis, E.G.’nin de videoyu Güney Kıbrıs’ta sakin M.G.’ye gönderdiğini kaydetti.

Dönmez, M.G. aracılığıyla söz konusu video üzerine tehdit içerikli mesajlar yazılarak 13.06.2026, 16.06.2026, 19.06.2026 ve 21.06.2026 tarihlerinde galeri işletmecisi M.Ç.K.’nin kullanımındaki cep telefonunun WhatsApp uygulamasına gönderildiğini, bu şekilde şiddet kullanma tehdidinde bulunulduğunu ve Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket edildiğini söyledi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada 16.06.2026 tarihinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhanede üç zanlının buluşarak M.Ç.K.’nin ayaklarından vurularak yaralanması için M.G.’den istemde bulunup ağır bir suç işlemek amacıyla gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, üç zanlının da KKTC uyruklu olduğunu ve daimi ikametgahlarının KKTC’de bulunduğunu kaydeden Çavuş Dönmez, ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, E.G. ve S.Ş.’nin 100’er bin TL, C.K.’nin ise 200 bin TL nakit teminat yatırmasına, E.G. ve S.Ş. için ikişer kefilin 800’er bin TL, C.K. için ise bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.