“Casperler” davasında 3 zanlıya 5 gün tutukluluk!

“Casperler” çetesinden olduklarını öne sürerek bir galericiden tehdit yoluyla 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan E.G., S.Ş. ve C.K. mahkemeye çıkarıldı.

“Casperler” çetesinden olduklarını öne sürerek bir galericiden tehdit yoluyla 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan E.G., S.Ş. ve C.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’na başvuran M.Ç.K.’nin, 13 Haziran’da Hollanda numaralı bir WhatsApp hattından “Selamın aleyküm, bir savaşın içindeyiz, bize desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı” içerikli mesaj aldığını söylediğini aktardı.

Polis, M.Ç.K.’nin ifadesinde, 16 Haziran’da aynı numaradan kendisine ait galerinin 9 saniyelik görüntüsünün gönderildiğini ve “Galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi…” şeklinde tehdit içerikli mesajlar yazıldığını belirtti. Aynı gün dört el silah sesi içeren kısa bir video ile bir gece kulübünün ismi verilerek “Mekânı biliyorsun değil mi? 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptım, sana neler yapacağım izle.” mesajının gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca zanlılar tarafından M.Ç.K.’nin ev adresi, eşi ve oğlunun isimleri ile iş yeri ve okul bilgileri gibi kişisel bilgilerinin de paylaşılarak “Sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım?” mesajının iletildiğini anlattı.

Polis, 19 Haziran’da yine aynı hattan tabancayla ateş edilmeye çalışılan ancak silahın patlamadığına ilişkin bir video gönderildiğini ve “Dua et silah çalışmadı, yoksa ailenden birilerine neler olacaktı.” mesajının yazıldığını söyledi.

Soruşturmada ayrıca 21 Haziran’da kurşunlanan bir gece kulübüne patlayıcı madde atıldığına ilişkin görüntülerin gönderildiğini, “Ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde. Gece kulübü ile işimiz kalmadı, sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım.” içerikli mesajın da paylaşıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu sürede 5 tanığın ifadesinin temin edildiğini söyledi. Zanlı S.Ş.’ye ait cep telefonunun silinen dosyalar bölümünde tehdit mesajlarında kullanılan videonun orijinal halinin bulunduğunu belirten polis, görüntünün S.Ş.’ye ait Mercedes S300 marka araç içerisinde çekildiğinin tespit edildiğini ve aracın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, S.Ş. ile C.K.’nin gönüllü ifade verdiğini, E.G.’nin ise sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Yapılan ileri soruşturmada, 16 Haziran’da yabancı numaralı WhatsApp hattından M.Ç.K.’ye gönderilen tehdit içerikli videonun C.K.’nin isteği üzerine S.Ş. tarafından çekilerek E.G.’ye gönderildiğinin belirlendiğini kaydeden polis, E.G.’nin de söz konusu videoyu M.G. isimli şahsa, M.Ç.K.’yi tehdit ve rahatsız etmesi amacıyla ilettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlılara ait cep telefonlarının incelemeye gönderildiğini, banka hesap hareketleriyle ilgili araştırmaların başlatıldığını, C.K.’nin tasarrufunda bulunan ve hintkeneviri olduğundan şüphe edilen maddenin de analize gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu ifade eden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, E.G., S.Ş. ve C.K.’nin soruşturma kapsamında 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.