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Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden çocuklar için etkinlik

KIBRIS 9
Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 19:26 | Güncellendi: 09.07.2026 17:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Belediyeden verilen bilgiye göre, çocuklar için gün boyunca etkinlik düzenlendi.
Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden çocuklar için etkinlik

Belediyeden verilen bilgiye göre, çocuklar için gün boyunca etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük ödül olduğunu belirterek, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi Sosyal Hizmet Memuru Gülten Aşık Aygün ise belediyeye ve Ceyhun Kırok’a teşekkür ederek, çocukların böyle etkinliklerle sosyal hayata katılmasının gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs