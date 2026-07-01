Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin Yaz Atölyeleri yoğun ilgi görüyor

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen “Yaz Atölyeleri” tüm hızıyla devam ediyor. Belediyenin çocuklara yönelik hayata geçirdiği yaz programı kapsamında gerçekleştirilen drama ve basketbol etkinlikleri, miniklerin yoğun katılımıyla…

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen “Yaz Atölyeleri” tüm hızıyla devam ediyor. Belediyenin çocuklara yönelik hayata geçirdiği yaz programı kapsamında gerçekleştirilen drama ve basketbol etkinlikleri, miniklerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Basketbol etkinliğinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de takım ruhu, koordinasyon, disiplin ve sportif becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Drama atölyesinde ise çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendilerini ifade etme becerilerini geliştirirken, özgüven kazanmalarına katkı sağlayan çeşitli uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yaz boyunca devam edecek

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, yaz boyunca devam edecek atölyelerle çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların güvenli ve kaliteli bir ortamda hem öğrenip hem de eğlenebilecekleri etkinlikleri yaz boyunca sürdüreceklerini belirterek, ailelerin gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaz Atölyeleri kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik birbirinden renkli etkinliklerin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği ifade edildi.