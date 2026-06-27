Çatalköy ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Çatalköy ve Gazimağusa’da düzenlediği iki ayrı operasyonda, hintkeneviri, sentetik cannabinoid ve metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 3 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Çatalköy ve Gazimağusa’da düzenlediği iki ayrı operasyonda, hintkeneviri, sentetik cannabinoid ve metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 3 kişi tutuklandı.

İlk operasyon, 27 Haziran’da Çatalköy’de gerçekleştirildi. Polis ekipleri, İ.Ö. (47)’yü dağlık alanda saksılar içerisinde ektiği toplam 4 kök hintkeneviri bitkisini sulayıp bakımını yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gazimağusa’da aynı gün gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise M.T. (41) ile İ.T.’nin (31) kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 kağıt parçası, aynı tür uyuşturucu maddeyle karışık olduğuna inanılan 2 ucu yanık sarma sigara, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 2 cam pipo, yaklaşık 0,5 gram metamfetamin türü ve yaklaşık 99 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler emare olarak alındı.

Her iki zanlı da tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.