Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınması için ihalenin tamamlandığını duyurdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangına dair yapılacakların sadece bakanlığın değil, tüm halkın sorumluluğu ile ilgili olduğunu belirtti.

Helikopterin herkesin hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli bağlantıların sağlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde de yangın helikopterinin konuşlandırılacağını söyledi.

Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınacağını ve bu araçların ihalelerinin tamamlandığını da duyurdu.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asım Akansoy’un sorularına cevap vermek için söz aldı.

Bakan Hasipoğlu, Akansoy’un iki önemli konuya temas ettiğini belirterek, bunların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Fransa ile Fransız askerinin GKRY'de konuşlandırılmasını içeren Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) imzalanması ve Kazakistan’nın KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle olan ilişkileri hakkında olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, GKRY’nin Fransa ile imzaladığı antlaşmayla ilk kez adaya garantörler dışında bir gücün gelmesini onayladığını belirterek, anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya geldiği ve 5+1 görüşmelerinin hazırlandığı bir dönemde imzalanmasını eleştirdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamaya da dikkat çeken Hasipoğlu, Hrisdodulidis’in müzakereler sırasında masaya “Kıbrıs Cumhurbaşkanı” olarak oturacağını duyurduğunu ancak BM parametrelerinin her iki liderin masaya toplum lideri olarak oturması gerektiğini söylediğini dile getirdi. Hasipoğlu, bundan sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının da pozisyonunu net olarak ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Kazakistan konusuna dair de konuşan Hasipoğlu, onların da kendilerini öne çıkarmak ve ilişkilerini devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, KKTC ile de ilişkilerini devam ettirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Avrupa Birliği’nden herhangi bir cumhurbaşkanı ya da dışişleri bakanı ile görüşmediğini sadece milletvekilleri aşamasında görüşmeler yapılabildiğini hatırlatan Hasipoğlu, Türk devletlerine sahip çıkılması, GKRY engellemelerine takılıp kalınmaması gerektiğini belirtti.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy tekrardan söz alarak, iki toplumlu görüşmelerde kullanılan tanımlamaları BM’nin belirlediğini anımsatarak, BM’nin de masaya oturanlara Kıbrıs Türk toplumu lideri ile Kıbrıs Rum toplumu lideri tanımlamalarını kullandığını söyledi.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Ormanlarımız Yaza Hazır mı?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Besim, aktif olarak yangın sezonuna girildiğini hatırlatarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a ülkenin yangına ne kadar hazır olunduğunu sordu.

Bu süreçte yapılması gerekenler olduğunu işaret eden Besim, yangın helikopterinin, yangın ekiplerinin alım ve eğitimlerinin, orman yangın yollarının, yangın gözetleme kulelerinin durumları hakkında bilgi istedi.

Besim, kriz masalarının oluşturulması gerektiğini de belirterek, kriz masalarının tüm paydaşları içermesi ve sadece afet dönemlerinde değil, her zaman hazır olacak şekilde oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Yerli gıdaların üçte birinde limit üstü bitki koruma olduğuna dair haber okuduğunu ve bu konuda neler yapılacağını soran Besim, gıda güvenliğinin sadece analiz sonuçlarını açıklamak olmadığını, gıda denetiminde etkin denetim mekanizmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, bakanlık olarak yangın konusunda yapılması gerekenleri yerine getirdiklerini söyleyerek, yangına dair yapılacakların sadece bakanlığın değil, tüm halkın sorumluluğu ile ilgili olduğunu dile getirdi.

Çavuş, çalışmalar hakkında bilgi vererek, yangın koordinasyon ekibinin kurulduğunu, 12 gözetleme kulesi bulunduğunu, 40 yangın gözetleme kamerasının kurulduğunu, 205 kişilik ekip oluşturulduğunu, yangın yollarını açtıklarını ve genişlettiklerini söyledi.

Helikopterin herkesin hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli bağlantıların sağlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde de yangın helikopterinin konuşlandırılacağını belirtti.

Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınacağını ve bu araçların ihalelerinin tamamlandığını açıkladı.

Çam kese böceği konusunda da bilgi veren Çavuş, kuruyan ağaçların çam kese böceğinden değil, kuraklıktan kuruduğunu belirtti.

Çavuş, bugün geçmişe nazaran daha fazla pestisit taraması yapıldığını ayrıca, taramanın sadece gelen ürünlerin bulunduğu tırın arka kısmından değil, ürünün bulunduğu tırın içerisinde farklı kesimlerdeki numunelerden yapıldığını da kaydetti.

-Besim

Besim, tekrardan söz alarak, yangın konularıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle istişare içerisinde çalışma yapılması tavsiyesinde bulundu.

Besim, ayrıca gıda analizlerinde özellikle yerel ürünlerde çıkan analiz sonuçlarına dair sorusunu yineleyerek, test sayısının değil yerli gıdaların üçte birinde limit üstü bitki koruma çıkmasının önemli olduğunu yineledi.

-Özuslu

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, da“Son Siyasi Gelişmeler” balıklı konuşma yaptı.

Özuslu, konuşmasında Milli Takım’ın CONIFA turnuvasında açık farkla topluma kupayı armağan ettiğini belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Sporla ilgili yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özuslu, mevcut Hükümetin spora dair bir gündemi olmadığını dile getirdi.

Özuslu, dönem dönem ülkedeki spor müsabakalarını izlemeye gittiğini belirterek, Atatürk Spor Stadı ile salonunun bakımsızlıktan döküldüğünü dile getirdi.

Sporun çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini de aktaran Özuslu, ülkede çok başarılı sporcular olduğunu ancak onları dinleyen ve onlara destek veren bir yönetim olmadığını savundu.

Özuslu, Maria Holguin’in görüşmeleri başlatmaya çalıştığı bir dönemde iki toplumlu bir spor teknik komitesi oluşturulması çağrısında da bulundu.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş söz alarak, CONIFA turnuvasında şampiyon olan sporcu ve hocalarını tebrik etti.

Spor bütçesini arttırdıklarını söyleyen Çavuş, en son yaşanan başarının aslında devletin spora verdiği katkının bir göstergesi olduğunu belirtti. Çavuş, gençlerin artık sadece ülke sahalarında değil, yurtdışında da yarışmaya başladıklarını ifade etti.

Çavuş, stadyum projeleri olduğunu hatırlatarak, temellerin de yakın zamanda atılacağı bilgisini de paylaştı.

-Özuslu

Sami Özuslu tekrardan söz alarak, ülkedeki bazı spor salonlarında yaşanan sıkıntılar hakkında örnekler verdi.

-Çavuş

Tarım ve Soğal Kayneklar Bakanı Çavuş da, Güzelyurt ile Girne’de yer alan spor salonlarının çatılarının ve Cimlastik Salonu’nun iklimlendirmesinin tamir edilmeye başlandığını söyledi.

-Gürçağ

Girne Bağımsız Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da “Hükümete Bazı Sorularım Var” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Altuğra, konuşmasına İtalya’da düzenlenen CONIFA turnuvasında şampiyon olan takımı ve hocalarını kutlayarak başladı.

Bugün özgürlük konusunda konuşmak istediğini aktaran Altuğra, özgürlüğün bir ülkede vatandaşın haklarının ne kadar güvende olduğuyla tanımlandığına işaret etti.

Meclis’ten bir süre önce geçen Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nı hatırlatan Altuğra, bu yasa ile neyin amaçlandığını sordu.

Demokrasilerde basının, iktidarın hoşuna gidecek haberleri yapmak için var olmadığını belirten Altuğra, basının kamu adına haber yaptığını vurguladı.

Altuğra, basın özgürlüğünün, milletin bilgi edinme hakkı olduğunu söyleyerek, gazetecilerin susturulma girişimini eleştirdi.

Yerel seçimler ile genel seçimlerinin bir arada yapılmaması gerektiğine inandığını da belirten Altuğra, devlet yönetiminde planlamanın esas olduğunu ifade etti.

Altuğra, dünyanın hiçbir yerinde iki seçimin bir arada yapılmadığına dikkat çekerek, Hükümete, “Ülke bütçesinin görüşülmesi gereken bir dönemde seçim kampanyalarını yürütmek mi istiyorsunuz?” diye sordu.

Yeni Girne Hastanesi’nin son durumu hakkında bilgi isteyen Altuğra, hastanenin kendi döneminde kendi girişimleriyle başladığını ancak 2023’te bitmesi gereken hastanenin hala bitmediğini hatırlattı.

-Çavuş:

Bakan Hüseyin Çavuş söz alarak, Altuğra’ya “Düne kadar bizdik, bugün siz” dedi. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın Komitelerde görüşülürken Altuğra'nın Komitelere katılmadığını kaydederek, "dün olmayanın bugün eleştirme hakkı bulunmadığını" söyledi.

Ülkenin bugüne kadar 16 Başbakan gördüğünü söyleyen Çavuş, “Her Başbakan bir okul yapsaydı, bugün 16 okul yapılacaktı. Biz 40 okul yaptık” dedi.

Çavuş, 30 yılda yapılamayanları kendi hükümetlarinin hayata geçirdiğini belirterek, hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Eleştiri yapılabileceğini ve buna saygısı olduğunu da aktaran Çavuş, 30 yıldır yapılmayan projelerin hayata geçirilmesinin eleştirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

-Altuğra

Bağımsız Milletvekili İzlem Altuğra tekrardan söz alarak, Ceza Muhakemeleri Usulü yasasına her zaman karşı olduğunu ve bunu da her zaman söylediğini ifade etti.

Altuğra, kendisinin herkesten fazla çalışmalarda “izi” olduğunu dile getirerek, kendisinin UBP’nin genetiğini bildiğini, parti içinde doğduğunu, herkesin emeğine de saygılı olduğunu kaydetti.

Altuğra, Sağlık Bakanı olduğu dönemde yaptıklarını anlatarak hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.