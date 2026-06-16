Çavuş: Başbakan’ın meydan okuması halka değil, CTP yönetiminedir

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Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in seçimlerle ilgili açıklamalarının arkasında olduklarını belirterek, tartışmaların siyasi zeminde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Seçim tarihleri zaten ortada”

Erken seçim tartışmalarına değinen Çavuş, hükümetin seçim takvimine ilişkin tavrının net olduğunu ifade etti. Genel seçimin Ocak 2027’de, yerel seçimlerin ise Aralık 2026’da yapılacağının daha önce açıklandığını anımsatan Çavuş, bu süre içerisinde hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Başbakan Üstel’in açıklamalarının yanlış yorumlandığını savunan Çavuş, “Başbakan’ın ortaya koyduğu meydan okuma halka değil, CTP’nin genel başkanına yöneliktir” dedi.

“Halk hizmet bekliyor”

Konuşmasında halkın önceliğinin seçim değil hizmet olduğunu dile getiren Çavuş, hükümetlerin görev süreleri boyunca icraat üretmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Vatandaşın sandıkta değerlendirmesini yapacağını ifade eden Çavuş, hükümetin performansının gerçek ölçüsünün seçim günü ortaya çıkacağını belirterek, “Bunun zamanı da Ocak ayında yapılacak genel seçimdir” dedi.

Atama eleştirilerine yanıt verdi

Talat’ın atama ve görevden almalara ilişkin değerlendirmelerine de değinen Çavuş, yalnızca rakamlar üzerinden istikrar değerlendirmesi yapılamayacağını söyledi.

Geçmiş hükümet dönemlerinden örnekler veren Çavuş, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde kısa sürede görevden alınan üst düzey isimler bulunduğunu hatırlattı. Kamu yönetimindeki değişikliklerin farklı nedenlerle gerçekleşebileceğini belirten Çavuş, bunların tamamının siyasi istikrarsızlık olarak yorumlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

“Geçmişten kalan müdürlerle çalışıyoruz”

Görev değişikliklerinin emeklilik, idari ihtiyaçlar veya farklı yönetimsel gerekçelerle yapılabileceğini kaydeden Çavuş, birçok kamu yöneticisinin farklı hükümet dönemlerinde görevine devam ettiğini söyledi.

Kendisinin de geçmiş dönemlerden kalan bazı müdürlerle çalışmayı sürdürdüğünü belirten Çavuş, atamalar üzerinden siyasi tartışma yürütülmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

“İcraatlar konuşulmalı”

Hükümetin eğitimden sağlığa, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini savunan Çavuş, gündemin yapılan hizmetler olması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin yatırımlarına da değinen Çavuş, yalnızca CTP’li belediyelerin değil, farklı siyasi yapılar tarafından yönetilen belediyelerin de önemli projelere imza attığını ifade etti.

Doğal gaz ve su projesi vurgusu

Doğal gaz çalışmalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çavuş, hükümetin daha önce gündeme dahi gelmeyen projeleri hayata geçirdiğini savundu.

Türkiye’den KKTC’ye su temin projesini örnek gösteren Çavuş, söz konusu yatırımın UBP döneminde tamamlandığını belirterek, bugün suyun belediyelere ve vatandaşlara ulaştırılmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Ayrıca doğal gaz konusunda da hükümetin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.