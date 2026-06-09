Çavuş: Cypruvex bu yıl başarılı bir sezon geçirdi, teşekkür etmek gerekir

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat’ın narenciye sektörü ve Cypruvex’e yönelik eleştirilerinin ardından söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, eleştirilere yanıt verdi.



Kürşat’ın değerlendirmelerinin duyumlara dayandığını savunan Çavuş, “Bu konuşmalar tamamen duyumlarla, ‘kulağımıza gelen’ şeklinde yapılıyor. Sayın CTP Genel Başkanı Usar, hükümete bu şekilde mi talip oluyor? Sayın Başbakan yaptıklarını ve yapacaklarının teminatı olarak ortaya koyuyor” dedi.

“Narenciye desteğini yılda iki kez ödüyoruz”

Geçmiş hükümet dönemleriyle mevcut uygulamaları karşılaştıran Çavuş, narenciye üreticilerine verilen desteklerin artırıldığını belirtti.

“Geçmişte narenciyeye destek veriyoruz dediğiniz dönemde yılda yalnızca bir kez destek veriliyordu. Biz kendi dönemimizde narenciyeye yılda iki kez destek veriyoruz. Hem haziran hem de aralık ayında ödeme yapıyoruz. Üç yıldır bu ödeme takviminden şaşmadık. Bu ay sonunda da doğrudan gelir desteklerini ödeyeceğiz” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana önceki tarım bakanlarına teşekkür ederek çalıştığını ifade eden Çavuş, “Ancak anlıyorum ki sizin hükümetiniz döneminde yapılanları siz unutuyorsunuz” dedi.

“Üretici ürününü değerinde sattı”

Dünyanın birçok ülkesinde mandalinanın dalında kaldığını ve üreticilerin kesim maliyetini dahi karşılayamadığını söyleyen Çavuş, KKTC’de ise farklı bir tablo yaşandığını belirtti.

“Mandalina, greyfurt ve mandorada böyle bir durum yaşanmadı. Ürün fiyatını 157 dolardan 437 dolara çıkardık. Sadece ürün fiyatındaki bu artış bile önemli bir başarıdır. Buna nasıl ‘altın yıl’ denmez? Bu Güzelyurtlu üreticinin emeğidir, hakkıdır” ifadelerini kullandı.

“Ağaç sökümü üretim tercihi nedeniyle yapıldı”

Narenciye ağaçlarının kesildiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Çavuş, söz konusu olayın bir aile içerisindeki mal paylaşımının ardından yaşandığını söyledi.

“Ağaçlar kesiliyor diyorsunuz. Bir aile mal paylaşımı yaptı ve bu süreçte bazı ağaçlar söküldü. Üretim türünü değiştirdiler. Bu suç mudur? Dünyanın her yerinde üretim çeşitliliği kapsamında yapılan uygulamalardır” dedi.

“Akaryakıt ve gübre desteğini artırdık”

Artan girdi maliyetlerinin farkında olduklarını belirten Çavuş, üreticilere yönelik desteklerin artırıldığını söyledi.

“Artık sadece destek vermiyoruz, tam akaryakıt desteği sağlıyoruz. Gübre desteğini de maksimum seviyeye çıkardık. Tüm bu planlamaları üreticilerle birlikte yaptık” diyen Çavuş, üreticilerin son üç yıldır memnun olduğunu savundu.

2024 yılında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerin dalında kaldığını anımsatan Çavuş, “O yıl üreticinin mağdur olmaması için hasat edilmemiş ürünleri kesilmiş gibi değerlendirerek yaklaşık 200 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

“Valencia hasadında rekor seviyeye ulaşıldı”

2025 yılında ürünlerin tamamının hasat edildiğini belirten Çavuş, 2026 sezonunda da önemli bir başarı elde edildiğini söyledi.

“Cypruvex’i ziyaret edin, yerinde görün. Geçen yıl 15 Haziran itibarıyla 25 bin ton Valencia hasadı yapmıştık. Bu yıl şu ana kadar 46 bin ton Valencia hasat edildi. Bu rakamın 50 bin tona ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Depolar sayesinde ürünler sıkıma gitmedi”

Başbakanın desteğiyle hayata geçirilen soğuk hava depolarının sektöre önemli katkı sağladığını ifade eden Çavuş, şu anda depolarda yaklaşık 3 bin ton Valencia bulunduğunu açıkladı.

“Sayın Başbakanın bize kazandırdığı depoları boşuna yapmadık. Şu an o depolarda 3 bin ton Valencia bulunuyor. Eğer o depolar yapılmamış olsaydı bu ürünlerin tamamı sıkıma gitmek zorunda kalacaktı” dedi.

“Cypruvex’e teşekkür etmek gerekir”

Cypruvex’in bu sezon başarılı bir performans ortaya koyduğunu savunan Çavuş, kuruma yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.

“Cypruvex bu yıl başarılıdır. Buraya çıkıp Cypruvex’e laf söylemek doğru değildir. Bu yıl kuruma teşekkür etmek gerekir” ifadelerini kullandı.