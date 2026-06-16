Çavuş: Sadece CTP belediyeleri mi katkı koyuyor?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan muhalefet milletvekilleri “hükümetin icraatları ve seçim tarihi” konularında eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan muhalefet milletvekilleri “hükümetin icraatları ve seçim tarihi” konularında eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, 7-10 Haziran tarihlerinde Kırgızistan’da katıldığı Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı’na ilişkin çalışma raporunu okudu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda eleştirilere yanıt vermek üzere söz aldı.

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın CTP’li belediyelerin faaliyet raporunu okuduğunu ifade eden Çavuş, iki yıldır CTP’nin hayal bile edemeyeceği projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Dün Başbakan’ın halkın seçim değil icraat istediğini söylediğini anımsatan Çavuş, Talat’ın atama ve görevden almalarla ilgili eleştirilerine CTP iktidarının da 40. gününde bakan değiştiğini söyledi ve bakan değişmenin icraatlarda herhangi yanlış olduğu anlamını taşımadığını vurguladı.

“Sadece CTP belediyeleri mi katkı koyuyor?” diye soran Çavuş, UBP’li belediyelerin de yatırımlarının ortada olduğunu belirtti.

Talat’ın doğal gaz anlaşması ile ilgili sözlerine de değinen Çavuş, “Alın bunu bitirin desek bitiremezsiniz. Suyu bitiremediğiniz gibi…” dedi.

Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in “hodri meydanının” CTP Başkan’ına olduğunu da ekledi.