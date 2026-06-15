Çavuşoğlu: 30 yeni okul yaptık, bunun küçümsenmesini kabul etmiyoruz

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Görevde bulundukları yaklaşık 4 buçuk yıllık süreçte eğitim alanında önemli bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Çavuşoğlu, hiçbir hükümete nasip olmayan ölçüde okul yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

“30 yeni ve yeniden yapılmış okuldan bahsediyoruz”

Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Çavuşoğlu, “30 yeni ve yeniden yapılmış okuldan bahsediyoruz. Bunun küçümsenmesini asla kabul etmiyoruz” dedi.

Söz konusu okulların 12’sinin deprem sonrasında hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, 18 okulun ise Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Bazı yatırımların da yerel kaynaklarla gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, eğitim altyapısının güçlendirilmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

“Tüm okullar tadilattan geçirildi”

Deprem döneminde eğitim bütçesinin yaklaşık 80 milyon TL seviyesinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bugün bütçenin 1,5 milyar TL’nin üzerine çıktığını belirtti.

Bu süreçte okulların bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, ülkedeki tüm okulların tamir ve tadilattan geçirildiğini söyledi.

“Yeni projeler için destek geliyor”

Eğitim yatırımlarının devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Girne’de yeni bir özel eğitim okulu yapılması için girişimlerin sürdüğünü, İskele’de yapılması planlanan meslek lisesi için ise bir vakıf ve bir şirketin destek vermek amacıyla kendileriyle temas kurduğunu açıkladı.

Hayırseverlerin, belediyelerin, kurum ve kuruluşların eğitim yatırımlarına katkı sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Halkımızın elini taşın altına koyması bizim en büyük gurur kaynağımızdır” dedi.

“Bir Tuğla da Sen Koy kampanyası karşılık buldu”

Eğitim yatırımlarına destek amacıyla başlatılan “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasının önemli karşılık bulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanındaki yatırımları sürdüreceklerini söyledi.

Muhalefete de eleştiriler yönelten Çavuşoğlu, geçmiş hükümetlerin eğitim alanındaki performansını sorgulayarak, “Siz zamanında okul yapsaydınız biz bugün bu kadar okul yapmak zorunda kalmazdık” ifadelerini kullandı.