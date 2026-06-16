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Çavuşoğlu: 40 seneden beridir yapılanların toplamından fazla yatırım yaptık

KIBRIS 22
Yayınlama: 16 Haziran 2026 Salı 17:54 | Güncellendi: 16.06.2026 22:02 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu&#8217;nda CTP&#8217;li vekil Ongun Talat’a yanıt vermek üzere söz aldı. Çavuşoğlu, 30 okulu iş insanları ve belediyelerle birlikte yaptıklarını söyledi.
Çavuşoğlu: 40 seneden beridir yapılanların toplamından fazla yatırım yaptık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP’li vekil Ongun Talat’a yanıt vermek üzere söz aldı. Çavuşoğlu, 30 okulu iş insanları ve belediyelerle birlikte yaptıklarını söyledi.

Belediyelerin katkısını kendisinin de her yerde söylediğini ve kendilerine teşekkür ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, iş insanları, hayırseverler, belediyeler ve okul aile birlikleri ile basit bir telefon görüşmesiyle dostane şekilde iş yaptıklarını belirtti. Çavuşoğlu, CTP’li belediye başkanları ile de aynı şekilde, beraber ülkeye hizmet ettiklerini vurguladı. Çavuşoğlu, eğitime hizmet eden, halkına katkıda bulunan herkesi alkışladığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ülkede 40 seneden beridir yapılanların toplamından fazla yatırım yaptıklarını da söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi