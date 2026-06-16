Çavuşoğlu: Eğitimde başarı ortak emeğin ürünüdür

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Eğitim alanında hayata geçirilen projelerin yalnızca hükümetin değil, belediyelerin, okul aile birliklerinin, kurumların ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, eğitim yatırımlarının ortak bir dayanışma modeliyle yürütüldüğünü söyledi.

“Bu okulları birlikte hayata geçirdik”

Eğitim alanındaki yatırımları sahiplenirken hiçbir zaman tek bir kurum ya da siyasi yapıyı öne çıkarmadığını ifade eden Çavuşoğlu, belediyelerin katkılarını her fırsatta dile getirdiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların ortak çabanın sonucu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, eğitimde elde edilen kazanımların paylaşılması gerektiğini, katkı koyan herkesin bu başarının parçası olduğunu söyledi.

“30 okul ve 600’den fazla sınıf kazandırıldı”

Görev süresi boyunca eğitim altyapısına önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, ülkeye 30 yeni veya yenilenmiş okul ile 600’ün üzerinde sınıf kazandırıldığını ifade etti.

Bu süreçte birçok kurumun elini taşın altına koyduğunu belirten Çavuşoğlu, bazı projelerde Bakanlığın malzeme desteği sağladığını, bazı projelerde ise belediyelerin, okul aile birliklerinin veya hayırseverlerin katkı sunduğunu anlattı.

“İş birliğiyle kaynakları büyüttük”

Eğitim yatırımlarının bütçedeki imkanlarla sınırlı kalmadığını belirten Çavuşoğlu, kurumlar arası iş birliği sayesinde daha fazla projeye imza atıldığını söyledi.

Mevcut kaynakların doğru kullanılmasıyla eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Çavuşoğlu, ülke genelinde geniş çaplı bir eğitim seferberliği yürütüldüğünü kaydetti.

“Katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz”

Dikmen Belediyesi üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Çavuşoğlu, eğitime yapılan hiçbir katkının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Bir sınıf yapanın da, okul yapanın da aynı şekilde takdir edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, önemli olanın çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi olduğunu ifade etti.

UBP dönemindeki yatırımları sıraladı

Konuşmasının devamında eğitim alanındaki yatırımlara ilişkin rakamlar paylaşan Çavuşoğlu, son yıllarda okullara yaklaşık 4 bin bilgisayar ile 2 bin 500’e yakın klima kazandırıldığını söyledi.

UBP hükümetleri döneminde eğitim altyapısının güçlendirildiğini savunan Çavuşoğlu, geçmiş dönemlerde ders kitaplarının basımı ve öğretmen istihdamı konusunda yaşanan sorunları da hatırlatarak mevcut dönemde bu alanlarda önemli adımlar atıldığını ileri sürdü.

“Belediyeleri siyasi kimlikleriyle değerlendirmem”

Belediyelerin siyasi görüşlerine göre ayrıştırılmasına karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, eğitime katkı sağlayan tüm yerel yönetimlere teşekkür etmeye devam edeceğini söyledi.

Eğitim yatırımlarının siyasi rekabet konusu yapılmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, amaçlarının çocuklara daha iyi eğitim ortamları sunmak olduğunu vurguladı.