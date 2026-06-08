Çavuşoğlu: KKTC’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye kabul edilmesi tarihi bir gelişme

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye kabul edilmesinin, KKTC açısından tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye kabul edilmesinin, KKTC açısından tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Bu üyelik yalnızca kurumsal bir kazanım değil, aynı zamanda Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının bilimsel ve akademik alandaki ortak geleceğe katkı sunma iradesinin de bir göstergesidir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Kazakistan’ın Türkistan kentinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında “Türk Akademisi 8. Bilim Konseyi” toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu’na temasları sırasında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ve KKTC’nin Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir de eşlik ederken, toplantıya YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Akademisi 8. Bilim Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Akademisi’nin Türk Dünyası’nın ortak tarihini, dilini, kültürünü ve bilimsel birikimini geleceğe taşıyan en önemli kurumsal yapılardan biri olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Akademi; bilimsel araştırmaları destekleyen, ortak yayınlar üreten, eğitim alanında iş birliğini geliştiren ve Türk Dünyası’nın bilim ve eğitimde bütünleşmesine katkı sağlayan stratejik bir platform olarak önemli bir misyon üstlenmektedir.” dedi.

Ortak tarih, coğrafya ve edebiyat çalışmaları ile bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ve eğitim alanındaki girişimlerin Türk halkları arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimine akademik katkı sağlanması ve ülkemizin yükseköğretim imkânlarının üye ülkelerle paylaşılması amacıyla, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı Türk Akademisi’ne üyeliği konusunu gündeme getirmiştim. Toplantıda dile getirdiğimiz bu talep, kısa süre içerisinde somut bir sonuca dönüşmüş, 2025 yılı mayıs ayı itibariyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi sağlanmıştır.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Türk Devletleri Teşkilatı üyesi kardeş ülkelere ve Türk Akademisi yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, KKTC açısından tarihi bir gelişme olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu üyelik yalnızca kurumsal bir kazanım değil, aynı zamanda Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının bilimsel ve akademik alandaki ortak geleceğe katkı sunma iradesinin de bir göstergesidir.

Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin devlet başkanlarına, Türk Akademisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahin Mustafayev’e, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve üyelik sürecimize destek veren tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

-“KKTC olarak üniversitelerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz ile bu süreçlere aktif katkı sunmaya hazırız”

Günümüzde bilginin, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsur haline geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, bilimsel bilgi üretiminin hızlandığı, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve ileri teknolojilerin yaşamın her alanını etkilediği bir dönemde, Türk Dünyası’nın sahip olduğu akademik kapasitenin ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Akademisi çatısı altında yürütülen çalışmaların, üye ve gözlemci ülkeler arasında daha güçlü bilgi paylaşımına, ortak araştırma projelerine, akademisyen ve öğrenci hareketliliğine, ortak yayınlara ve bilim diplomasisinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanç belirterek, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak üniversitelerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz ile bu süreçlere aktif katkı sunmaya hazırız. Özellikle yükseköğretim, eğitim teknolojileri, yapay zekâ destekli öğrenme, kültürel miras araştırmaları ve ortak akademik yayınlar alanlarında iş birliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz.

Türk Dünyası’nın ortak bilgi havuzunu büyütmek, genç nesillere ortak bir gelecek vizyonu sunmak ve bilimsel üretimi birlikte artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda Türk Akademisi’nin önümüzdeki dönemde çok daha etkin projelere öncülük edeceğine yürekten inanıyorum.”

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bu büyük bilim ve eğitim ailesinin bir parçası olarak kabul eden tüm kardeş ülkelere bir kez daha teşekkür ederek, toplantının hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

-Toplantıda alınan kararlar imzalandı

Türk Akademisi 8. Bilim Konseyi toplantısına; Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Kırgız Cumhuriyeti Bilim, Yükseköğretim ve Yenilikler Bakan Yardımcısı Durus Kozuev, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev de katıldı.

Toplantının ardından Bilim Konseyince alınan kararlar imza altına alındı. İmzalanan protokole göre; Türk Akademisi Bilim Konseyi Dönem Başkanlığının, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığından Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığına devredilmesine karar verildi.

Ayrıca Türk Akademisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin faaliyet raporları, araştırma projeleri ve yayınları ile 2026 yılına ilişkin eylem planı, anma ve yıl dönümü tarihleri, araştırma projeleri ve yayınlarının onaylanması; Türk Akademisi Bilim Konseyinin 9. Toplantısı’nın ise kesin tarih ve yeri daha sonra belirlenecek şekilde Kırgız Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.