Çavuşoğlu, Köy Kadın Kursları Sergisi’nin açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yiğitler, Gaziköy, İncirli, Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve Beyarmudu Köy Kadın Kursları Sergisi’nin açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yiğitler, Gaziköy, İncirli, Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve Beyarmudu Köy Kadın Kursları Sergisi’nin açılışını yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen sergide, Yiğitler, Gaziköy ve İncirli Köy Kadın Kursları öğretmeni Sergül Burçaklı Binboğa ile Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve Beyarmudu Köy Kadın Kursları öğretmeni Huri Topaloğlu’nun ortaklaşa hazırladığı eserler yer aldı.

– Çavuşoğlu: “Kültürel mirasın korunmasının ve yaşatılması ortak bir sorumluluk”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Bakanlığın yaşam boyu eğitim anlayışı doğrultusunda her yaştan bireye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Kadınların sosyalleşmesine ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, ortaya konulan emeği takdir etmek amacıyla sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kültürel mirasın korunmasının ve yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, başta Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler olmak üzere sürece destek verenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Sürekli Eğitim Merkezleri aracılığıyla geleneksel değerleri yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kursiyerlere de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Çavuşoğlu, serginin hayırlı olmasını temenni etti.