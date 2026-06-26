Çavuşoğlu, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin (TETZ 2026) açılış programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin (TETZ 2026) açılış programına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve pazar günü sona erecek olan zirve, İstanbul Pullman Hotel & Convention Center’da gerçekleştiriliyor.

"Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek” ana temasıyla yapılan zirve, eğitim teknolojileri, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın konuyla ilgili paydaşlarını bir araya getiriyor.

Zirvede, farklı ülkelerden bakanlar, bakan yardımcıları, büyükelçiler, eğitim ataşeleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve yatırımcılar da yer alıyor.

Zirve kapsamında Çavuşoğlu, “Bakanlar Oturumu”nda konuşma yapacak.

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu temasları sırasında TRT Haber’e de röportaj verdi. Çavuşoğlu, röportajında yapay zekanın eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekerek, teknolojinin eğitimde verimliliği artıracak önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.