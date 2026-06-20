Çavuşoğlu: Ülkenin seçime değil icraata ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti

Yusuf Bahadır AYDIN

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu KIBRIS TV’de yayınlanan Her Şey Masada Programında Halil Esendağlı’nın sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, seçim tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ülkenin sürekli seçim atmosferinde tutulmasının doğru olmadığına dikkat çeken deneyimli siyasetçi, yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, ülkenin enerjisinin seçim tartışmalarına değil hizmet ve icraata yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“AÖA kapanmayacak, güçlenecek”

Programda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin öğrenci kapasitesi ve akademik kadrosunun güçlendirildiğini ifade ederek, geçici öğretmenlerin geleceğine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, belirli süre görev yapan geçici öğretmenlerin sınavla akademiye kabul edilerek eğitim almalarının ve ardından Kamu Hizmeti Komisyonu sınavına girerek öğretmenlik hakkı elde etmelerinin öngörüldüğünü belirtti.

İlkokullarda rehber öğretmen ihtiyacı

İlkokullardaki rehber öğretmen eksikliğinin uzun yıllardır hissedildiğini ifade eden Çavuşoğlu, gelişen eğitim anlayışıyla birlikte rehberlik hizmetlerinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Bu doğrultuda yasal düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ilerleyen dönemde ilkokullarda İngilizce, müzik, resim ve beden eğitimi branş öğretmenlerinin de daha yaygın şekilde görev yapacağını belirtti.

Sendikalarla yaşanan görüş ayrılıkları

Programda öğretmen sendikalarıyla yaşanan tartışmalara da değinen Çavuşoğlu, öğretmenlerin ders yükümlülükleri, izin uygulamaları ve hizmet içi eğitim konularında görüş ayrılıkları yaşandığını söyledi.

Bakanlık olarak öğretmenlerin yasada belirtilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini hedeflediklerini ifade eden Çavuşoğlu, bu doğrultuda atılan adımların bazı sendikalar tarafından eleştirildiğini kaydetti.

Okullarda güvenlik ve bağımlılıkla mücadele

Okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, büyük okullarda güvenlik görevlilerinin görevlendirilmeye başlandığını ve uygulamanın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Uyuşturucu ve diğer bağımlılıklarla mücadelenin yalnızca okulun görevi olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, ailelerin ve toplumun da sürece aktif katkı koyması gerektiğini ifade etti.

“Prefabrik sınıflar deprem sonrası ihtiyaçtan doğdu”

Muhalefet ve sendikaların eleştirilerine konu olan prefabrik sınıflarla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, uygulamanın deprem sonrası güvenlik gerekçesiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Riskli okul binalarının boşaltılmasıyla ortaya çıkan ihtiyacın prefabrik yapılarla karşılandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu sınıfların klima, yalıtım ve fiziki donanım açısından birçok betonarme sınıftan daha iyi durumda olduğunu savundu.

Eğitim altyapısına yapılan yatırımlar

Son yıllarda eğitim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 30 okul, 622 sınıf ve toplamda 1000’in üzerinde eğitim alanının hizmete kazandırıldığını söyledi.

Okullarda klima, internet, akıllı tahta, elektrik altyapısı ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçların büyük ölçüde karşılandığını ifade eden Çavuşoğlu, eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

“Taşımacılıkta sorun ödemelerde”

Öğrenci taşımacılığı konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Çavuşoğlu, sorunun taşımacılık hizmetinden değil ödemelerden kaynaklandığını söyledi.

Taşıma sisteminin işlemeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, mali yükü azaltacak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını ifade etti.