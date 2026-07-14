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14 Temmuz 2026 Salı
Çayırova yolunda 31 Temmuz'a kadar çalışma
Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasındaki kesimde bugün başlayan yol yapım çalışmalarının 31 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve düşük hızda seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasındaki kesimde bugün başlayan yol yapım çalışmalarının 31 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve düşük hızda seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs