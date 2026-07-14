Çayırova yolunda 31 Temmuz'a kadar çalışma

KIBRIS 3

Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 18:01 | Güncellendi: 14.07.2026 15:42 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasındaki kesimde bugün başlayan yol yapım çalışmalarının 31 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve düşük hızda seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasındaki kesimde bugün başlayan yol yapım çalışmalarının 31 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve düşük hızda seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.